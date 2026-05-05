CHP'li Veli Ağbaba'dan Meclis’te 'Şimşek'li banknot protestosu: 'Bu muhteremi tanıyorsunuz'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan milletvekillerine sunum yaptı.

CHP’DEN EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

Sunum öncesinde söz alan CHP Grup Sözcüsü ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Ağbaba, yanında getirdiği ve üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in fotoğrafının yer aldığı 500 ve 5 bin TL’lik temsili banknotları göstererek tepkisini dile getirdi.

Ağbaba, “Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu Mehmet Şimşek dersek az söylemiş oluruz. Berat Albayrak dersek az söylemiş oluruz. Lütfi Elvan dersek az söylemiş oluruz. O gülümsemesiyle meşhur Nebati dersek az söylemiş oluruz. Bunların hepsinin atama kararnamesinde kimin imzası var? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var” ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK BANKNOTLU PROTESTO

500 TL’lik temsili banknotu gösteren Ağbaba, arka yüzündeki Mehmet Şimşek görseline işaret ederek, “Bu muhteremi tanıyorsunuz. Bu muhterem, biliyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'den sonra suçladığı ama sonra 'denize düşen yılana sarılır' misali Mehmet Şimşek'i göreve getirdi. Bizim ülkemizde maalesef artık bunun basılması konuşulmuyor” dedi.

'BANKNOT BASMAK TEHLİKELİ İŞ'

CHP’li Ağbaba’nın açıklamalarının ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Banknot basmak tehlikeli bir iş. Arkasına da bakanımızı koymuşsunuz. Ben uyardım banknot basmayın diye” ifadeleriyle tepki gösterdi.

'KALPAZANLIK' TARTIŞMASI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın salona gelerek milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından, CHP ve AKP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Ağbaba, “Parayı pul ettiniz. İtibarını yok ettiniz. 200 lirayı çocuk düşürse almıyor şimdi. Biz sizin gibi kalpazanlığı bilemeyiz” dedi.