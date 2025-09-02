CHP’li Yağcı’dan büyüme istatistiklerine yönelik eleştiri: ‘Gayrimenkulün ana dinamik olduğu büyüme topluma refah getirmez’

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, TÜİK’in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yağcı, yaptığı değerlendirmede, sanayinin GSYH’de 2023’te yüzde 22,8 olan payının 2025’te yüzde 18,6’ya, tarımın payının yüzde 4,6’dan yüzde 3,9’a, ticaret ve turizm sektörlerinin payının yüzde 26,1 olan payının yüzde 25,2’ye düştüğünü vurguladı. Buna karşılık inşaatın payının yüzde 6’dan yüzde 6,5’e, gayrimenkulün payının ise yüzde 6,2’den yüzde 9,5’e yükseldiğine işaret eden Yağcı, “86 milyonluk bir ülkede gerçek anlamda sürdürülebilir büyüme; üretime dayanmadan, kaynaklar planlı ve katma değer yaratacak şekilde kullanılmadan mümkün değildir. İnşaat ve gayrimenkulün ana dinamik olduğu bir büyüme sağlıklı da sürdürülebilir de değildir; topluma refah getirmez. Tam tersine, milli kaynakları tüketir, sosyal adaleti zedeler ve milleti daha da yoksullaştırır” dedi. İktidarın büyümenin dengeli ve sürdürülebilir olduğu savunmasına yönelik de konuşan Yağcı, “Yalnızca gerçeklerle çelişen bir siyasi söylem değil; aynı zamanda üretimden uzaklaşıldığı gerçeğini görmezden gelerek ülkemize ve milletimize yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir” tepkisini gösterdi.