CHP’li Yavuzyılmaz’dan 1 milyar dolarlık ceza çıkışı: 'AKP’li yöneticiler ödesin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 21 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’nin Irak ile 1973’te imzalanan boru anlaşmasından 2026 itibarıyla çekileceğini açıklayan hükümete tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, Türkiye’nin 1 milyar dolarlık cezaya çarptırıldığını belirterek “AKP'li yöneticiler ödesin” dedi.

Yavuzyılmaz, Türkiye’nin merkezi hükümetin bilgisi dışında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol taşımacılığı yaptığını ve Irak merkezi yönetiminin bu durumu öğrenmesinin ardından Türkiye’ye dava açtığını belirtti. Uluslararası tahkimde sonuçlanan davada, Ankara’nın 1 milyar dolarlık ceza aldığına dikkat çekti. 50 yıllık anlaşmanın 2026’da sona ereceğini ancak cezanın geçerliliğini koruduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Cezayı beceriksiz yöneticiler ödesin” diyerek tepki gösterdi.

'AK PARTİLİ BECERİKSİZ YÖNETİCİLER ÖDESİN'

Sosyal medya hesabı üzerinden Resmi Gazete’deki karar ve BOTAŞ verilerini paylaşan Yavuzyılmaz, AKP’ye sert sözlerle yüklendi:

“AK Parti, 50 yıllık Türkiye-Irak ham petrol boru hattı anlaşmasını iptal etti! Uluslararası Tahkim’in Türkiye’ye, bu boru hattında izinsiz petrol taşıması nedeniyle verdiği 1 milyar dolarlık cezayı, cezaya sebep olan AK Partili beceriksiz yöneticiler ödesin”

Yavuzyılmaz, 2014-2018 arasında Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan Kuzey Irak Kürt Yönetimi üzerinden petrol taşındığını belirterek tahkim kararının bu izinsiz taşımacılığa dayandığını vurguladı. Tahkim Mahkemesi’nin kararında Türkiye’nin 1,5 milyar dolar ceza ödemesine hükmettiğini, aynı zamanda 500 milyon dolar alacağı olduğuna karar verildiğini söyledi.

“Sonuç; AK Parti bir kurnazlık yapayım derken her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Türkiye’yi 1 milyar dolarlık bir cezanın altına soktu. Güncel kur’la ceza 40 milyar lira” dedi.

ANLAŞMADAN ÇIKMA KARARI VE TAHKİM SÜRECİ

Irak’tan Türkiye’ye 25 aydır petrol taşınmadığını hatırlatan Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 50 yıllık anlaşmadan 2026 Temmuz ayında çıkılacağını ve bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.

“Peki tahkimin verdiği cezaya ne oldu? 1 milyar dolarlık ceza aynen duruyor” ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, AKP’nin gelecekte Irak Bölgesel Kürt Yönetimi üzerinden yeni petrol taşımacılığı planları yapabileceğini iddia etti.

Yavuzyılmaz, “1973 imzalı anlaşma olmazsa tahkime dayanak kalmaz ve yeni cezada almayız iddiasından hareket ediyor. Yani yeni kurnazlıklara, yeni tahkimlere, yeni cezalara kapı aralıyor. AK Parti, Türkiye’nin yine başını belaya sokma yolunda” dedi.

Not olarak, 2014-2018 yılları arasındaki petrol taşımacılığının hangi şirketler aracılığıyla ve hangi ödemelerle yapıldığının Yüce Divan konusu olması gerektiğini belirtti.