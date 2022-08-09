CHP'li İsmet Tokdemir: Mısır fiyatının en az 7 lira ve üstü olması gerekiyor ki çiftçi tarıma devam etsin

09 Ağustos 2022 Salı, 23:35

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, mısır hasadı öncesinde, “Şu an limanlarımızda ithal mısır olduğunu görüyoruz. Bu, çiftçilerimizi kahrediyor. İthal politikalar karşısında çiftçimizin yanında olmamız gerekir. Buradan sesleniyorum; mısır fiyatının en az 7 lira ve üstü olması gerekiyor ki çiftçi tarıma devam etsin” dedi.

İsmet Tokdemir, mısır hasadı öncesinde Hatay'daki Amik Ovası’nda bulunan bir mısır tarlasında bugün yaptığı açıklamada iktidara seslendi. Tokdemir, şöyle konuştu:

“MISIR FİYATININ EN AZ 7 LİRA VE ÜSTÜ OLMASI GEREKİYOR Kİ ÇİFTÇİ TARIMA DEVAM ETSİN”