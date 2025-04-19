CHP’li Karatepe, Merkez Bankası’nın faiz kararını Cumhuriyet’e yorumladı: 86 milyona fatura çıkardılar

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

AKP hükümeti 23 yıl önce iktidara geldiğinde politika faizi yüzde 46 seviyesindeydi. 2025 yılının ilk iki toplantısında toplamda 500 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 42,5'e düşüren Merkez Bankası, önceki gün aldığı kararla politika faizini yeniden yüzde 46’ya yükseltti. Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Siyaseten alınmış bir karar olan 19 Mart darbesinin ekonomik sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu net bir biçimde göstermiştir. Bir kişinin siyasi ikbali için 86 milyon vatandaşa ağır bir ekonomik fatura çıkardılar” dedi.

AKP hükümeti 22 yıl önce iktidara geldiğinde politika faizi yüzde 46 seviyesindeydi. 2025 yılının ilk iki toplantısında toplamda 500 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 42,5'e düşüren Merkez Bankası, önceki gün aldığı kararla politika faizini yeniden yüzde 46'ya yükseltti. Bu kararla üst üste yapılan indirim süreci sona erdi ve politika faizi, AKP'nin iktidara geldiği dönemdeki seviyesine geri döndü. Söz konusu kararın arkasındaki sebepler ve önümüzdeki sürece etkisi, yurttaşlarca merak konusu oldu.

‘İMAMOĞLU’NA YÖNELİK YAPILANLAR OLMASAYDI FAİZ İNDİRİLECEKTİ’

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Karatepe, Merkez Bankası’nın 2024’te bayladığı faiz indirim süreciyle birlikte 3 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında toplam 750 baz puan indirimle faizi yüzde 42,5’e düşürdüğünü anımsattı. Karatepe, “19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılanlar olmasaydı nisan toplantısında da faizlerin 250 puan daha indirilmesi söz konusu idi. İndirdiklerinden çok daha hızlı bir artışa gitmeleri yüksek faizlerin epey bir süre daha kalacağının göstergesidir” dedi.

‘MERKEZ BANKASI DÖVİZE OLAN İLGİYİ DÜŞÜRMEK İSTEDİ’

Faiz artış kararının arkasında daha önceki dönemlerde ifade ettikleri ‘talebin dengelenmesi’ gerekçesinin olmadığını belirten Karatepe, “Faiz artırımlarının gerekçesi, rezervlerde 50 milyar doların üzerinde bir erimenin ortaya çıkması, yabancı yatırımcının ülkeden ayrılması (hem tahvil hem borsadan ciddi çıkış oldu) ve yerli tasarruf sahiplerinin yeniden döviz hesaplarına yönelmesi. Yani Merkez Bankası, dövize olan ilgiyi düşürmek için TL cinsinden yüksek getiri vaat etmek için faizleri arttırdı” ifadelerini kullandı.

‘19 MART DARBESİNİN SONUÇLARININ AĞIRLIĞINI GÖSTERDİ’

Merkez Bankası’nın söz konusu adımının siyasi ve ekonomik anlamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Karatepe, “Siyaseten alınmış bir karar olan 19 Mart darbesinin ekonomik sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu net bir biçimde göstermiştir. Bir kişinin siyasi ikbali için 86 milyon vatandaşa ağır bir ekonomik fatura çıkardılar” diye konuştu.

‘ENFLASYON HEDEFİ TUTMAYACAK’

Merkez Bankası, önce yüzde 21 olarak açıkladığı enflasyon hedefini iki ay önce yüzde 24’e yükseltmişti. Söz konusu hedefin gerçekçi olmadığına vurgu yapan Karatepe, “Enflasyon hedefi tutmayacak. Son yaşanan olaylarla birlikte yıl sonu enflasyonu yüzde 30’un oldukça üzerinde bir yerde çıkacaktır. Zaten Merkez Bankası, yayınladığı notta (PPK açıklaması) nisan ayında enflasyonun tahminlerinin üzerinde çıkacağını da ifade ediyor. Hem beklentiler bozuldu, hem finansman maliyetleri arttı, hem kurlar daha yüksek seviyelerde. Bütün bunlar enflasyonun daha yüksek çıkmasına yol açacaktır” dedi.

BAKAN ŞİMŞEK, ENFLASYONU 23 AYDA YALNIZCA YÜZDE 1 DÜŞÜREBİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz yıl ‘2025’te enflasyonda ciddi bir düşüş yaşanacağını’ iddia etmişti. Yeni gelişmelerle birlikte söz konusu söylemleri yeniden değerlendiren Karatepe, “Sanırım Mehmet Şimşek artık 2025’e, 2026’ya ya da 2027’ye atıfta bulunmaz. Bundan sonra yapacağı atıf muhtemelen Merkez Bankası’nın raporlarında sürekli gördüğümüz ‘enflasyonu orta vadede…’ diye başlayan ifadesi olacaktır. Zaten göreve geldiğinden beri enflasyonda ciddi bir gerileme sağlayamamıştı. Şimşek’in göreve geldiği 2023 Haziran ayında enflasyon yüzde 39,5 idi. Üzerinden 23 ay geçti ve yıllık enflasyon yüzde 38,2. Bir puanlık bir gerileme ancak sağlayabilmiş. Şimdi nisan verisi açıklandığında bunun bile ortadan kalkmış olduğunu görebiliriz” ifadelerini kullandı.