Çiftçi isyan etti: Tüketimi serbest, üretimi yasak!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 14:59

Güncelleme: 28.08.2024 - 14:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Adıyaman’daki tütün üreticisinin sorunlarını dinledi.

Son dönemde üst üste yazılan cezalara dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundular.

Zeybek ve Ağbaba'nın açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

YERLİ VE MİLLİ ADIYAMAN TÜTÜNÜNE DARBE!

"Gençler uyuşturucunun kurbanı olmuş ve her yıl uyuşturucu kullanan sayısı artış gösterirken yerli ve milli tütün ile mücadele başlattırlar. Siz önce uyuşturucuyla mücadele edin, gençlerimizi koruyun!

BUNDAN DAHA YERLİ BİR ÜRÜN OLAMAZ!

Türkiye topraklarında yetişen tütünü kaçak olarak nitelendiriyorlar. Üretici ekmeğini tütünden çıkarıyor.

TÜTÜNDEKİ ADALETSİZLİĞE SON VERİN! ÜRETİMİ SERBEST SATIŞI YASAK!

Tütün için mücadele etmeye devam edeceğiz. Üretimi serbest fakat satışı yasak! Üretici ürettiği bu tütünü ne yapsın!

TÜTÜN TAŞIMACILIĞI SIKINTIDA!

Adıyaman’da tütünü yaşayan sadece bir firma bulunuyor. O firma da normal bir ürünün 7 katına taşıyor! Tütün üretici seçimlerden sonra baskıların artığını dile getiriyor.

ADIYAMAN’A İKİNCİ DEPREMİ AKP YAŞATTI

Depremin vurduğu Adıyaman’a ikinci kez depremi yaşattılar. Depremin vurduğu Adıyaman’nın temel geçim kaynağı olan tütüne yasak getirerek ikinci deprem yaşatılıyor."