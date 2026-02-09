Çin’den ABD varlıklarına yönelik kritik karar: Dev zirve öncesi o hamle sızdı!

Çinli düzenleyici kurumlar, bankalara ABD Hazine tahvillerine yönelik riskleri azaltmaları yönünde tavsiyede bulundu. Kararın arkasında, yoğunlaşma riski ile piyasalardaki artan oynaklığa ilişkin endişelerin bulunduğu belirtiliyor.

Bloomberg’in haberine göre Çinli yetkililer, finansal kuruluşlara ABD devlet tahvili alımlarını sınırlandırmaları çağrısında bulunurken, portföylerinde yüksek tutarda tahvil bulunan bankalardan pozisyonlarını küçültmelerini istedi. Söz konusu yönlendirmenin, Çin devletinin resmi ABD tahvili varlıklarını kapsamadığı ifade edildi.

Yetkililer tarafından son haftalarda bazı büyük bankalara sözlü olarak iletilen bu tavsiyenin, ABD kamu borcuna yüksek düzeyde maruz kalmanın bankaları sert fiyat dalgalanmalarına açık hale getirebileceği kaygısından kaynaklandığı aktarıldı. Bu yaklaşımın, ABD tahvillerinin “güvenli liman” niteliği ve doların küresel cazibeti etrafında süren tartışmalarla paralellik gösterdiği değerlendiriliyor.

RİSK ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ

Konuya yakın kaynaklar, atılan adımın jeopolitik bir mesaj ya da ABD’nin kredi notuna yönelik yapısal bir güvensizlik olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Yetkililerin bu yönlendirmeyi, piyasa riskinin çeşitlendirilmesine yönelik teknik bir tedbir olarak ele aldığı ifade edildi. Pozisyon büyüklüğü veya uygulama zamanlamasına ilişkin net bir hedef belirlenmediği de aktarıldı.

Pekin ile Washington arasındaki siyasi ve ekonomik gerilimler sürse de, geçen yıl varılan ticaret ateşkesinin ardından ilişkilerin görece daha dengeli bir seyir izlediği hatırlatıldı.

PİYASALAR SINIRLI TEPKİ VERDİ

Haberin ardından piyasalardaki fiyatlamaların sınırlı kaldığı görüldü. ABD tahvilleri Asya işlemlerinde gerilerken, vadeler genelinde getiriler hafif yükseldi. Dolar ise başlıca para birimleri karşısında bir miktar değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptığı, iki liderin nisan ayı civarında Pekin’de bir zirve gerçekleştirmesinin planlandığı bildirildi. Bankalara yönelik düzenleyici yönlendirmenin, bu temas öncesinde iletildiği kaydedildi.

BANKALARIN TAHVİL POZİSYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Çin bankalarının eylül ayı itibarıyla yaklaşık 298 milyar dolar tutarında dolar cinsi tahvil taşıdığı, ancak bunun ne kadarının ABD Hazine tahvillerinden oluştuğuna dair net bir veri bulunmadığı belirtildi. Çin Merkez Bankası (PBOC) ile Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi ise konuya ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.

Çin’in temkinli duruşunun, küresel yatırımcıların Washington’ın mali disiplinine dair soru işaretlerini artırdığı bir döneme denk geldiği ifade ediliyor. Trump’ın güçlü dolar politikasına bağlılığı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik tartışmalar da bu endişeleri besleyen unsurlar arasında yer alıyor.

KÜRESEL YATIRIMCI DAVRANIŞLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Geçen ay Deutsche Bank analistleri, Trump’ın gümrük tarifeleri tehditleri ve Grönland’a ilişkin açıklamaları sonrasında Avrupalı yatırımcıların ABD tahvili pozisyonlarını azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, ocak ayı sonunda yaptığı değerlendirmede doların son dönemdeki zayıflığından memnun olduğunu dile getirmişti. Doların 2022 başından bu yana en düşük seviyelerine gerilemesinde, düşük faiz beklentileri ve artan mali risklere ilişkin kaygıların etkili olduğu belirtiliyor.

YABANCI TALEBİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise geçen hafta yaptığı açıklamada, “yaygın anlatının aksine” ABD tahvil piyasasının geçen yıl 2020’den bu yana en güçlü performanslarından birini sergilediğini ve ihalelerde rekor düzeyde yabancı talep gördüğünü söyledi.

Trump’ın geçen nisan ayında açıkladığı gümrük tarifelerinin ardından kısa süreli bir satış dalgası yaşansa da, Fed’in faiz indirimlerinin getirileri aşağı çekmesiyle ABD tahvillerinin birçok gelişmiş piyasa varlığından daha iyi performans gösterdiği vurgulandı.

Bazı yatırımcılar arasında “sessiz çıkış” veya ABD varlıklarından uzaklaşma söylemleri öne çıksa da, yabancıların geniş çaplı bir tahvil satışına yöneldiğine ya da geleneksel güvenli liman algısının ciddi biçimde zedelendiğine dair güçlü bir gösterge bulunmadığı ifade ediliyor. ABD tahvillerindeki oynaklığı ölçen endeksin son beş yılın en düşük seviyelerine gerilemesi de bu görüşü destekliyor.

ÇİN’İN ABD TAHVİL STOKU GERİLİYOR

Resmi verilere göre yabancıların elindeki ABD Hazine tahvili stoku kasım ayında 9,4 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu tutar, bir önceki yıla kıyasla 500 milyar doları aşan bir artışa işaret ediyor.

Buna karşılık Çin’in kamu ve özel sektör toplam ABD tahvili varlıklarının son on yılda düzenli şekilde azaldığı görülüyor. Bir dönem ABD’nin en büyük alacaklısı konumunda bulunan Çin, 2019’da Japonya’nın, geçen yıl ise Birleşik Krallık’ın gerisine düştü. Çin’in elindeki ABD tahvili stoku, 2013’teki zirvesine göre neredeyse yarı yarıya gerileyerek kasım ayında 683 milyar dolara indi ve 2008’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bazı analistler, Pekin yönetiminin varlıklarının bir bölümünü Avrupa’daki saklama hesaplarına kaydırmış olabileceğini, bu nedenle gerçek düşüşün istatistiklere tam olarak yansımamış olabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda Belçika’nın ABD tahvili varlıklarının, Çin’e ait saklama hesaplarını da içerecek şekilde, son yıllarda dikkat çekici biçimde arttığına işaret ediliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA YÜKSEK OYNAKLIK

Küresel piyasalar yıl genelinde sert dalgalanmalara sahne oldu. Altın fiyatları hızlı bir yükselişin ardından son kırk yılın en sert düşüşlerinden birini yaşarken, Japon devlet tahvili piyasasında ciddi kayıplar görüldü. Dolar ve yen cephesinde ise yüksek oynaklık dikkat çekti.