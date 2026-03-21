'Çok ağrıma gidiyor' diyerek duyurdu: Dev fabrika kapandı, 2 bin işçi işsiz kaldı

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Çorlu'da dev bir alana kurulu olan tekstil fabrikası için kapatma kararı verdiklerini duyurdu.

Eren, süreçte yaşadıkları zorluklar için "Çorlu fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Kapatmamak için 3-4 ay bekledik. Çok ağrıma gidiyor çünkü işçinizin işine son veriyorsunuz. Nasıl iş bulacak, nerede çalışacak? Fabrika kapatan sadece biz de değiliz ki birçok fabrika kapandı" ifadelerini kullandı.

Tekstil, konfeksiyon, çimento, perakende, ambalaj, kağıt, enerji, lojistik sektörlerindeki şirketlerinde yaklaşık 14 bin kişilik istihdama sahip olduklarını belirten Eren, “Lacoste, Burberry, Gant, Nautica gibi küresel markalar bizim perakende grubunda ve üretim yapıyoruz ama şu anda tekstil ölüyor. Bizim perakende satışlarımız da düşüyor. Maalesef bizim çıkardığımız işçi sayısı 2 bini buldu. Grubumuzda 14 bine yakın çalışanımız var” dedi.

Eren Ailesi, Forbes tarafından hazırlanan Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesinde 37. sırada yer alıyor.