Cuma günü Eti Maden, cumartesi günü Zonguldak’ta başlıyor: İşçi greve çıkıyor

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca grevler kapıya dayandı. Cuma günü Eti Maden’de, cumartesi günü de Zonguldak’daki madenlerde grev başlıyor. Türk-İş iktidarın verdiği teklifin daha sonra geri çekilmesini ise çarşamba günü belgeleriyle kamuoyuna açıklayacak. Anlaşma sağlanamazsa Türk-İş, Ankara Güvenpark’ta oturma eylemi de yapmaya hazırlanıyor.

Hükümet son olarak işçilere birinci altı ay için yüzde 24, diğer altı aylar için de gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif etmişti. Bu da ikinci altı ay için yüzde 16.67 oranında zam anlamına geliyordu. Bu teklif bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından da kamuoyuna açıklandı. Ancak daha sonra iktidarda görüş ayrılığı çıktı. Alınan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu artış oranına karşı çıktı. Zam teklifi geri çekildi. İkinci 6 aydaki artış oranı yüzde 11’e indirildi. İşçi tarafı tepki gösterdi.

BELGELERİYLE AÇIKLANACAK

Türk-İş Başkanlar Kurulu gelişleri değerlendirmek üzere dün toplandı. Toplantıda grev kararları görüşüldü. Ayrıca çarşamba günü işçilerle birlikte yapılacak basın açıklamasıyla hükümetin verdiği teklifi daha sonra nasıl geri çektiğinin belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı. Sendikalar anlaşma olmazsa Ankara Güvenpark’ta oturma eylemi yapılmasını da önerdi. Bu öneri toplantıda kabul gördü.

‘DUYUMLARIMIZ VAR’

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumları ile 7 kere görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 18 Temmuz’da ilk altı ay için yüzde 24, diğer altı aylarda da gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif ettiğini belirten Atalay, bundan sonra bir sessizlik olduğunu dile getirdi. Atalay, “Resmi teklif yok. Duyumlarımız var. İkinci altı ay zammını gerçekleşen enflasyon değil de yüzde 10-11’e çekelim gibi laflar duyuyoruz” dedi.

MADENCİLER GREVE ÇIKIYOR

Atalay, cuma günü Eti Maden’in Bandırma, Bigadiç başta olmak üzere işyerlerinde grev kararlarının uygulanacağını söyledi. Buralarda 2 bin 100 işçinin greve çıkacağını dile getiren Atalay, cumartesi günü de Zonguldak’taki maden işçilerinin MTA da dahil greve çıkacaklarını dile getirdi. Yol-İş’in 486 işyerine grev ilanını astığına işaret eden Atalay, bugün de DSİ’de, enerjide grev ilanlarının asılacağını bildirdi. 8 Ağustos’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde greve gidileceğini anlatan Atalay, sonrasında bütün sendikaların grev kararlarını alacaklarını bildirdi.

‘DAYANMA GÜCÜ KALMADI’

Atalay, aradan 210 gün geçtiğini, milletin dayanma gücü kalmadığını vurguladı. Grevi hiçbir zaman amaç olarak görmediklerini, araç olarak gördüklerini anlatan Atalay, bakanın resmi açıklaması olmasına karşın kendilerine net bir yanıt gelmediğini bildirdi.

Atalay, çarşamba günü greve çıkacak işçilerin Türk-İş’te olacaklarını, hep birlikte açıklama yapacaklarını söyledi. “Sesimizi duymuyorlar, görmüyorlar” diyen Atalay, şöyle devam etti:

“Türk-İş’in haklı, makul talebine kulak versinler. Devletin bakanı açıkladığıyla ilgili kamuoyuna bilgi versin. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan şeyler oluyor. Devletin yetkilisi ‘grevi erteleriz, hakeme gider’ diyor. Biz bu meseleyi atanmışlarla, bürokratlarla çözemeyiz. Ülkeyi yönetenlerle çözeriz. İşçinin sesine kulak versinler. Bizi asgari ücretliyle, emekliyle tokuşturmaya kalkarsanız bu işin altından kalkamazsınız. Bu yol çıkmaz yoldur.”

GREV İLANLARI

Bu arada sendikalar da işyerlerine grev ilanlarını asmaya başladı. Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası üyesi işçiler dün Karayolları Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türkiye genelinde 500’e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtti. Ocak ayından beri devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu seviyeye gelindiğini dile getiren Ağar, yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi. İktidara seslenen Ağar, “Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı. Ağar ve işçiler, konuşmanın ardından grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğü’nün girişine astı.

Tez Koop-İş Sendikası da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) grev ilanını astı. Bu grev kararı 7 Ağustos 2025 tarihinde uygulamaya geçirilecek.