Cumhurbaşkanlığı kararnamesi: Enerjide acele kamulaştırma
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı illerdeki taşınmazlar için acele kamulaştırma uygulamasına gidilecek.
Karara göre Adana-Osmaniye, Aydın, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Kilis, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Zonguldak'ta yapılacak enerji hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım yerleri mülkiyet, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait 154 kV İscehisar-Emirdağ Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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