Değerli metaller zirveye koştu: Yılın ilk 9 ayında o metaller öne çıktı!

Yılın ilk 9 ayında emtia piyasasında dalgalanmalar yaşanırken, değerli metallerdeki yükselişler dikkat çekti. Analistler, altın ve gümüş gibi varlıkların yatırımcılar için cazip hale geldiğini belirtiyor.

EMTİA PİYASASINDA DALGALANMA ARTTI

Emtia piyasasında yılın 9 ayında özellikle tarife endişeleri, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle sert dalgalanmalar yaşandı. ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası, Çin ekonomisine ilişkin karışık sinyaller ve hava durumu olayları da piyasayı etkileyen faktörler arasında yer aldı.

DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE

Yılın 9 ayında altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metallerde sert yükselişler gözlendi. Fed’in faiz indirimlerine başlaması ve devam edeceğine dair beklentiler, merkez bankalarının altın talebi ile ABD’deki bütçe anlaşmazlıkları altın fiyatlarını destekledi.

Gümüş, altın gibi jeopolitik gerilim ve finansal belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Sanayi alanında da yaygın kullanım bulan gümüş, elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yoğun talep görüyor. ABD’nin gümüşü “kritik mineral” listesine alması ve ekonomik toparlanma beklentileri, fiyatları destekleyen diğer unsurlar olarak öne çıktı.

PLATİNDE TARİFE VE JEOPOLİTİK ETKİ

Platin fiyatlarındaki yükselişte tarife savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki sözlü gerilim etkili oldu. Analistler, elektrikli araç teşviklerinde olası değişikliklerin platine talebi artırdığını belirtti. Paladyumda ise ABD tarafından ithalata getirilebilecek gümrük vergisi beklentileri fiyatları yukarı taşıdı.

BAZ METALLERDE BAKIR ÖNE ÇIKTI

Baz metallerde genel yükseliş gözlemlenirken, bakır fiyatları tarihi zirveyi test etti. Libre bazında bakır fiyatı yüzde 21,1 artış gösterdi. Endonezya’daki Grasberg madenindeki kazanın arzı etkilemesi ve Çin’den gelen güçlü talep, fiyatlardaki yükselişi destekledi. Tarife endişeleri ve arz kısıtları da bakır fiyatlarını yukarı çekti.

ENERJİ GRUBUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Enerji grubunda Brent petrol ve doğalgaz fiyatları yılın 9 ayında düşüş gösterdi. ABD ham petrol stoklarının artması ve OPEC+ üretim artışı beklentileri, fiyatların dalgalanmasına yol açtı. Küresel ticaret savaşının yakıt talebini azaltacağı endişesi de fiyatlara yansıdı.

TARIM ÜRÜNLERİNDE FARKLI SEYRİ

Tarım grubunda ise kahve dışındaki ürünlerde düşüşler öne çıktı. Buğday, mısır, soya fasulyesi ve pirinç fiyatları gerilerken, kahve fiyatları pozitif ayrıştı. Kahvenin yüksek talep görmesi ve ABD’nin ithalat politikaları fiyatları destekleyen faktörler oldu.

ANALİSTLER DEĞERLİ METALLERE ODAKLANIYOR

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer yaptığı değerlendirmede, düşük faiz oranları ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yükselttiğini, bunun diğer değerli metallerin de değer kazanmasına yol açtığını belirtti. Waterer, sanayi ve ticari talebin de değerli metallerde yükselişi desteklediğini ifade etti.