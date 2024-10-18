Deloitte teknoloji merkezi açtı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:26

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:26

Profesyonel hizmetler şirketi Deloitte yeni ofisini İstanbul’da hayata geçirdi. Türkiye’de konumlandırılan merkezde şirket, Türkiye’de yerleşik şirketler ve uluslararası şirketlere geniş ve yenilikçi bir çözüm yelpazesi sunacak.

Dijitalpark Teknokent Ataşehir Yerleşkesi’nde kurulan teknoloji merkezi öncelikle SAP teknolojisini merkeze alan yenilikçi hizmetler sunmaya odaklanacak. Bu hizmetler, otomotiv, ilaç, tüketim malları, perakende, enerji ve altyapı hizmetleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük global şirketlere, en son teknolojik çözümlerin geliştirilmesini esas alacak.

Teknoloji merkezinin açılış etkinliği, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, iş ortakları ile Deloitte yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar açılışta şunları söyledi:

“Türkiye, stratejik konumu, genç nüfusu, dinamik ekonomik yapısı ve büyüme potansiyeli ile bölgesinde ve dünyada önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Türkiye’nin bu nitelikleri, Deloitte’un teknoloji geliştirme ağının içinde önemli bir fonksiyon üstlenecek teknoloji merkezimizin stratejik konumunu destekliyor. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz bu merkezde geliştirilecek öncü teknolojilerle hem uluslararası şirketlere, hem de Türkiye’nin bölgesel ve global düzeyde hizmet veren, önde gelen şirketlerine onları bir adım öne taşıyacak yenilikçi hizmetler sunacağız.”

Deloitte olarak Türkiye’deki bu oluşum ile ülkemizin nitelikli iş gücüne de fırsat ve katkı sunacaklarını vurgulayan Vardar, “Teknoloji merkezimizde yüksek niteliklere sahip çalışanlar istihdam edilecek; hedefimiz iki, üç yıllık bir perspektifte 200’den fazla kişiden oluşan bir ekip kurmak. Bu açıdan merkezimizin hem Türkiye’nin sunduğu teknolojik hizmet ağına, hem de inovasyon kültürüne ve istihdama katkı sağlayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.



