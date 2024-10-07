Cihazların daha az ısınmasını sağlayacak teknoloji!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:11

Güncelleme: 07.10.2024 - 18:11

Aşırı ısı, akıllı telefonların ve tabletlerin performansını ve kullanım ömrünü ciddi şekilde kısaltan bir tür zehire dönüşebiliyor. Ayrıca ısı yüzünden işlem gücünün azalmasına, hatta zarar görmemek için kendini kapatan dijital cihazlara bile yabancı değiliz. Kullanıcılar genellikle grafiksel olarak yoğun oyunlar oynamak gibi zorlu görevler sırasında cihazlarının ne kadar ısınabileceğini acı bir şekilde fark ederler ama size daha da kötü bir haberimiz var, artık tüm dijital cihazları istila eden yapay zeka uygulamalarının yaratacağı ısının yanında oyunların sebep olduğu ısı çerez gibi kalacak.

YENİ ÇİP TANITILDI

Chip'in aktardığına göre xMEMS Labs, bu sorunu çözmek için akıllı telefonlar, tabletler, harici SSD'ler, kablosuz şarj cihazları ve dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazlar için tasarlanmış ilk tamamen silikon, aktif mikro soğutma fanı olan XMC-2400 µCooling çipini tanıttı.

xMEMS Pazarlama ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Housholder, EE Times'a yaptığı açıklamada , ısı yayıcılar ve buhar odaları gibi mevcut çözümlerin "sadece ısıyı cihazın tüm alanına yaydığını, ancak ısıyı dışarı atacak fiziksel bir araç olmadığını" söyledi.

SANİYEDE 39 SANTİMETRE KÜP HAVA

XMC-2400 ise gerçek bir fan gibi çalışıyor ve tek bir XMC-2400 çipi, 1.000 Pa'lık geri basınca karşı saniyede 39 santimetreküpe kadar havayı hareket ettirebiliyor. Üstelik toz ve suya dayanıklılık açısından IP58 derecesine sahip olan bu yeni donanım bileşeni sayesinde, yakında pek çok dijital cihaz soğuk soğuk ve huzur içinde çalışma fırsatı bulacak. Oyun oynarken parmaklarımızın sıcaktan yandığı ıstırap dolu yıllar ise umarız ki artık sadece anılarda kalacak.