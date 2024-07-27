Depo kiralama işi neden yükselişe geçti?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:10

Güncelleme: 27.07.2024 - 14:11

Getty Images Depo kiralama ofis kiralamadan daha ucuza geliyor.

Kanada'nın Toronto şehir merkezindeki Apple Storage adlı depo kiralama şirketinin uçsuz bucaksız koridorlarında, bir kepengin ardında dünyanın dört bir yanına gönderilmek üzere yüzlerce kutu mum; bir diğer kepengin ardındaysa bitcoin ATM'leri görülüyor.

Kepenklerin ardı ardına uzandığı koridorları gezdiren kişi, şirketin sahiplerinden David Allan. Bu tesisin yüzde 70'inin işletmeler tarafından kiralandığını söylüyor.

Covid öncesi dönemde depo kiraları, ofislere göre çok daha ucuz olduğu için şirketlerin bu alanları tercih etmeye başladığını anlatıyor.

Bu, dünya çapında bir trend. Pandemiden sonra terk edilen boş ofislerin yerini depo kiralama şirketleri alıyor. Diğer yandan ticari kiralar arttıkça tüketiciler ve işletmeler daha ucuz depolama seçeneklerine yöneliyor.

Kanada'da geçen yıl 16 yeni depo kapılarını açtı. Sektör verilerini takip eden StorTrack'e göre kiralar da 2023'ten itibaren ortalama yüzde 12 arttı.

Ticari gayrimenkul firması Cushman & Wakefield ve Self Storage Association raporuna göre İngiltere'de sektör gelirleri geçen yıl ilk kez 1 milyar poundu geçti.

Asya'daki depo kiralama derneği Self Storage Association Asia (SSAA) CEO'su Helen Ng'ye göre Asya'nın bazı bölgelerinde yan işlerde çalışma kültürü büyümeyi teşvik ediyor.

İkinci bir işe sahip olmanın Singapur'da daha yaygın olduğunu belirtiyor. Buna göre bu ikinci işler çocunlukla e-ticaretle bağlantılı olduğu için kiralık depolarda stok tutmak gerekiyor.

Ng'nin Singapur'da iki depolama tesisi var ve kiracılarının neredeyse yarısının ikinci işini yaptığını anlatıyor.

Getty Images

PODCASTLERE BİLE KONU OLUYOR

Sektör, yatırımcılar arasında o kadar popüler oldu ki, ilgilenenlere işe nasıl girecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan birkaç podcast bile ortaya çıktı.

İngiltere'den girişimci Dean Booty bunlardan biri.

"Bir restoran işim vardı ve başarısız oldu, benim ve eşim için çok kötü bir zamandı" diyen Booty ardından depo kiralama işine girdiğini söylüyor.

Bu alandaki başarısını anlattığı Hacking Self Storage adlı podcast'inin her ay yaklaşık 15 bin kez dinlendiğini söylüyor.

Booty İngiltere, İskoçya ve Galler'deki beş lokasyonda yaklaşık 10 bin metrekarelik depolama alanı işletiyor.

42 yaşındaki baba, 50 yaşına geldiğinde emekli olmak istediğini söylüyor.

"Sektöre çok büyük miktarda para giriyor, bu da giderek daha rekabetçi hale geleceği anlamına geliyor, ancak şu anda talep İngiltere'deki arzdan daha hızlı büyüyor, bu da inanılmaz derecede heyecan verici" diye ekliyor.

Toronto'daki Apple Storage'da birden fazla depoyu kiralamış olan bir e-bisiklet tamir dükkanı da var.

Tenisyenlerden Kevin Tsui, "Bu tür işleri perakende mağazasında yapmaktan ucuza geliyor. Şirketimizin bu depolama alanını seçmesinin nedeni, aslında mağazamızın yıkılıp yerine apartman daireleri yapılmasıydı. Bizim açımızdan kolay bir seçenekti," diyor.

Aslen Hong Konglu olan Tsui, ülkesindeki alışveriş merkezlerindeki mağazaların çoğunun depolama alanları gibi göründüğünü söylüyor ve ekliyor:

"Kanada'da çok fazla alanımız olduğu gerçeğinden yararlanıyoruz, ancak büyük şehirlerdeki alanlar yavaş yavaş tükeniyor. İstediğinizi yapmak için yeterli alana ihtiyacınız varsa, bu ideal bir çözüm."