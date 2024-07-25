TCMB'nin TL depo alım ihalesine 39 milyar liralık teklif

Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:43

Güncelleme: 25.07.2024 - 13:43

TCMB'nin bugün açtığı 150 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi.