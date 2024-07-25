TCMB'nin TL depo alım ihalesine 39 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 39 milyar 354 milyon lira oldu.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:43
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 39 milyar liralık teklif
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TCMB'nin bugün açtığı 150 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi. 

İhaleye, 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi.


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