Depodaki ürünü çürümeden satılsın isteyen üretici 'Erdoğan'ın patates talimatı' açıklamasıyla umutlandı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 13:28

Güncelleme: 01.02.2025 - 13:28

AKP Nevşehir Milletvekili Emer Çalışkan’ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın patates alımları için talimat verdiğine" ilişkin açıklamasıyla umutlanan üreticiler, depolardaki ürünlerinin çürümeden alınmasını bekliyor.



Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, tonlarca patatesin depolarda beklediğini, satabilen üreticilerin kilosu 2-3 lira arasında elinden çıkardığını söyledi.

DEPODAN SOFRAYA 10 KAT FİYAT FARKI!

Bu yıl üretimdeki fazlalık ve buna rağmen azalan taleple ürünlerine alıcı gelmediğini vurgulayan Kaya, bu yüzden fiyatların düştüğünü ancak pazar ve marketlerde kilosunun 35 liraya kadar çıktığını anlattı. Fiyatının tarladan, depodan sofraya ulaşana kadar 5 kat 10 kat artmasına anlam veremediklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:



"Bizim isyan ettiğimiz noktası burası zaten. Yani bu madem çiftçiden bu paraya çıkıyor, tüketiciye nasıl bu fiyatla ulaşıyor. Patates depolarda bekliyor, neredeyse kış bitiyor. Ne olacak o kadar patates derken Sayın Cumhurbaşkanı’mız bu duruma kayıtsız kalmadı sağ olsun. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emer Çalışkan kısa süre önce bu konuyla ilgili açıklama yaptı, talimat verildiğini ve alım yapılacağını belirtti. Biz de bu konuda hızlı bir şekilde harekete geçilmesini bekliyoruz."



AKP Nevşehir Milletvekili Emer Çalışkan, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Nevşehirli çiftçilerimiz, değerli hemşehrilerim; Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Nevşehirli patates üreticisi çiftçilerimize müjdesini sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum" ifadesini kullanmıştı.