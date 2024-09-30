Deutsche Bank'tan Türkiye analizi: Büyüme hızı düşecek! Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini...

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 18:25

Deutsche Bank, Türkiye ile ilgili güncel bir analiz yayımladı. Analizde büyüme, enflasyon, dolar/TL ve para politikasına dair beklentilere yer verildi.

Alman finans kuruluşunun Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay tarafından hazırlanan çalışmada, 2024'te iç talepteki ılımlı yavaşlama ile ekonomide bir soğuma beklenildiği vurgulandı.

Onay, ekonomik büyümenin son beş yıldaki ortalama yüzde 5 seviyesinin altında kalarak, 2024'te yüzde 3 düzeyinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

"İç talepte beklenen daralma ve para birimindeki reel değer kazanımının etkisiyle yılın geri kalanında enflasyonun daha da düşmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verilen analizde, enflasyonun yıl sonunda yüzde 42’ye gerilemesi beklenirken mevcut politika çerçevesinin devam etmesi durumunda 2025 sonunda yüzde 23 seviyelerine kadar inebileceği öngörülüyor.

Onay, enerji faturalarındaki azalma, yerli yatırımcıların altın talebindeki düşüş ve turizm gelirlerinin etkisiyle 2024'te daha düşük bir cari açık öngördüklerini ifade etti. Buna göre, banka 2024'te GSYİH'nin yüzde 1,6'sına denk gelen yaklaşık 20 milyar dolarlık bir cari açık öngörüyor.

Banka ayrıca 2024'te yüzde 5'lik bir bütçe açığı beklediğini de belirtti.

DOLAR/TL VE FAİZ BEKLENTİSİ

Analizde "Mart ayından bu yana, yerel yatırımcıların dövizden TL'ye dönüşlerinin artması, yabancı portföy yatırımlarında önemli bir artış ve TCMB'nin rezerv pozisyonunda önemli bir iyileşmeye yol açtı" ifadelerine yer verilirken yıl sonu dolar/TL beklentisi de paylaşıldı.

TL'de yılın geri kalanında kademeli bir nominal değer kaybı beklediklerini ifade eden Onay, yıl sonunda dolar/TL'nin 36 seviyesinde olmasını öngördüklerini kaydetti.

Onay, politika faizinin son çeyreğin ortasına kadar yüzde 50 seviyesinde sabit kalmasını beklediğini belirtti.

Banka, TCMB'den ilk faiz indirimini ise kasım ayında bekliyor. Deutsche Bank, TCMB'nin kasımda 250 baz puanlık bir kesinti ile politika faizini gevşetmeye başlamasını ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 45 seviyesine çekilebileceğini tahmin ediyor.