Deutsche Bank'ın Rusya'daki mülklerine el konuldu

Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:42

Güncelleme: 18.05.2024 - 11:55

Rusya'da bir mahkeme, Alman bankası Deutsche Bank'ın Rusya'daki varlıklarına, hesaplarına, mülklerine ve hisselerine el konulmasına karar verdi. Bu karar, bankanın dahil olduğu bir dava kapsamında alındı.

DAVANIN ARKA PLANI

Deutsche Bank, Almanya'nın Linde şirketi ile Rusya'da bir gaz işleme tesisi inşası için yapılan ve Batı yaptırımları nedeniyle sona erdirilen bir sözleşmenin garantörlerinden biriydi. Dava, projenin operatörü ve Rus gaz devi Gazprom'un %50 ortak olduğu St. Petersburg merkezli RusChemAlliance tarafından açıldı.

St. Petersburg tahkim mahkemesi, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu ve Deutsche Bank Teknoloji Merkezi LLC'nin sermayesindeki %100 hissesini kullanmasını yasakladı.

8 MİLYAR TL'DEN FAZLA

Mahkeme ayrıca, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu ve Deutsche Bank Teknoloji Merkezi'ne ait menkul kıymetler, gayrimenkuller ve banka hesaplarına da el konulmasına hükmetti. Bu varlıkların toplam değeri 238,6 milyon Euro'ya (8,381,438,710.22 TL) ulaşıyor.

Deutsche Bank'ın Frankfurt ve Rusya'daki merkezlerinden hemen bir yanıt gelmedi. Aynı gün, Rus mahkemesi UniCredit'in varlıklarına, hesaplarına, mülklerine ve iki yan kuruluştaki hisselerine el konulmasına dair paralel bir dava kapsamında karar aldı.