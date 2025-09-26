Dev Alman bankasından Bitcoin açıklaması: Ulusal rezerv varlığı olabilir!

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü, Bitcoin ile ilgili öngörülerini paylaştı. “Bitcoin ulusal rezerve dönüşebilir” değerlendirmesinin yer aldığı raporda, kripto paranın uzun vadede altının izlediği yola benzer bir rota izleyebileceği öngörüldü.

BITCOIN ALTININ YOLUNDAN GİDİYOR

Raporda, Bitcoin’in benimsenme oranı arttıkça ve düzenlemeler yürürlüğe girdikçe dalgalanmasının (volatilite) azaldığı belirtildi. Analistler, bu eğilimin altının 100 yıl önce izlediği yola benzediğini vurguladı.

TARİH TEKRARLANIYOR

“Bitcoin gibi altın da bir zamanlar spekülasyona maruz kalmıştı” denilen raporda, altının benimsenmesinin ilk aşamalarında fiyat dalgalanmalarına eğilimli olduğu, zamanla bu oynaklığın azaldığı ifade edildi.

ETF VE KURUMSAL YATIRIM ETKİSİ

Deutsche Bank, Bitcoin’in ETF’ler ve kurumsal birikimlerle ana akım ekonomiye entegrasyonunun, ABD ve İngiltere’deki düzenleyici gelişmelerle birleştiğinde kripto paranın olgunlaşmasını hızlandırdığını belirtti. Analistler, spot fiyat ile volatilite arasında kademeli bir ayrışma başladığını kaydetti.

2030’A KADAR REZERV VARLIK OLABİLİR

Rapor, Bitcoin’in 2030 yılına kadar ulusal rezerv bankaları tarafından altına ek olarak tutulan bir rezerv varlığı haline gelebileceğini öngörüyor. “2030 yılına kadar merkez bankası bilançolarında hem altın hem Bitcoin’in bir arada var olabileceği bir alan var” denildi.

AVANTAJLARI VE SINIRLAMALARI

Bitcoin’in sınırlı arzı ve hükümetlerden bağımsız yapısı altına benzer özellikler sunarken, taşınabilirlik ve erişim açısından avantaj sağladığı vurgulandı. Ancak yüksek volatilite, siber saldırı riski ve altına kıyasla düşük likidite gibi faktörler rezerv varlık olma yolunda sınırlayıcı olabiliyor.

TARİH VE PSİKOLOJİ

Deutsche Bank, finansal piyasaların tarihinin, insanların geleneksel varlıklardan uzaklaşma eğilimini gösterdiğini belirtti. ABD’nin öncülüğünde Bitcoin’in benimsenmesi, kripto paraların spekülatif bir yatırımdan küresel finansın meşru bir bileşeni haline gelmesini kolaylaştırabilir.