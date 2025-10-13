Dev banka o yatırım aracı hakkında uyardı: 'Yakın vadede...'

Gümüş fiyatları, altındaki güçlü ralli ve piyasalardaki likidite sıkışmasının etkisiyle 51,73 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Spot piyasada gümüş 51,41 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu yıl yüzde 77’nin üzerinde artış kaydeden gümüş, yatırımcısına yüksek kazanç sağladı.

UZMANLARDAN VOLATİLİTE UYARISI

Goldman Sachs, orta vadede özel yatırım akışlarının etkisiyle gümüş fiyatlarının artmasının beklendiğini ancak “altına kıyasla yakın vadede artan oynaklık ve aşağı yönlü risklerin” göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Gümüş, Fed’in olası faiz indirimleri ve tarifelerden kaynaklanan ekonomik belirsizliklerle birlikte altınla paralel şekilde yükseliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Geçtiğimiz cuma günü gümüş ilk kez 50 dolar eşiğini aşmıştı. Piyasalarda ekim ayında 25 baz puanlık faiz indirimi, aralık ayında ise benzer bir adımın atılacağı beklentisi fiyatlanıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yarın NABE yıllık toplantısında konuşma yapacak. Bu konuşmanın faiz indirimi sürecine ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor. Diğer Fed yetkilileri de hafta boyunca açıklamalarda bulunacak.