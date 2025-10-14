Dev bankadan 2026 asgari ücret tahmini: 2025 zammını nokta atışı bilmişti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.10.2025 13:09:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılı için yeni ücreti belirleyecek. Uzmanlar, olası zam oranlarının yurttaşın beklentisinin altında kaldığını vurguluyor. Artan yaşam maliyetleri çalışanları yakından ilgilendiriyor. Peki 2026 yılında asgari ücreti ne kadar olacak? Komisyon hangi kriterlere göre karar verecek? Zam sürecini ne etkiliyor? İşte tüm ayrıntılar...

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için yeni asgari ücreti belirleyecek. Uzmanlar olası zam oranlarının yurttaşın beklentisinin altında kaldığını vurguluyor.

2025 ASGARİ ÜCRETİNİ NOKTA ATIŞI TAHMİN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücreti isabetli tahmin eden JP Morgan, 2026 yılı için yüzde 20 zam öngörüyor. Morgan Stanley ise artış oranını yüzde 20-25 arasında değerlendiriyor.

Türkiye’deki ekonomi uzmanları da bu oranları “gerçekçi” buluyor. Ancak tahmin edilen oranlar, yurttaşın beklentisinin oldukça altında kalıyor.

YURTTAŞIN BEKLENTİSİ 30 BİN TL VE ÜZERİNDE

ASAL Araştırma’nın son anketinde, katılımcılara “2026’da asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 25,8’i 30 bin TL, yüzde 24’ü ise 32 bin TL ve üzeri yanıtını verdi.

Toplumun yarısından fazlası, 30 bin TL’nin altında bir zammı “yetersiz” buluyor. Artan kira, fatura ve gıda fiyatları karşısında yüzde 20-25 bandındaki artış, çalışan kesim için yeterli nefes aldırıcı bir artış değil.

ZAM SENARYOLARI VE OLASI ÜCRETLER

Asgari ücrette masada yer alan olası artışlar ve yeni ücretler şöyle:

Zam Oranı Yeni Asgari Ücret (TL)
Yüzde 15 25 bin 419
Yüzde 20 26 bin 524
Yüzde 25 27 bin 630
Yüzde 30 28 bin 735
Yüzde 35 29 bin 840
Yüzde 40 30 bin 945
Yüzde 45 32 bin 50
Yüzde 50 33 bin 156

Olası yüzde 20-25’lik artışa göre asgari ücretin 26-27 bin TL bandında kalması bekleniyor. Ancak uzmanlar, bu seviyenin yüksek enflasyonun etkilerini telafi etmekten uzak olduğunu belirtiyor.

UZMANLARIN UYARISI: ALIM GÜCÜ DÜŞERSE EKONOMİ YAVAŞLAR

Ekonomistler, düşük zam oranının yalnızca çalışanı değil piyasayı da olumsuz etkileyeceğini vurguluyor. Tüketim gücündeki düşüş, iç talebi baskılayacak ve ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açabilir. Bazı uzmanlar, asgari ücretin 30 bin TL’nin altına düşmemesi gerektiğini, aksi takdirde çalışanların alım gücünün 2024 seviyesinin bile gerisine ineceğini ifade ediyor.

