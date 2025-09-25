Dev bankadan altın fiyatları için yeni rekor tahmini!

Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ederken, küresel bankaların dikkat çeken tahminleri de gündeme geliyor.

JPMorgan, 2026 yılı ortası için yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarının ons başına 4 bin 50 ile 4 bin 150 dolar aralığında rekor seviyelerde kalmaya devam edeceğini öngördü.

ABD EKONOMİSİNDE ZAYIFLAMA ALTIN İÇİN OLUMLU ETKİ YARATABİLİR

ABD ekonomisinde olası bir zayıflamanın Fed’in faiz indirimlerini hızlandıracağına dikkat çeken banka, bu sürecin altın fiyatlarını destekleyeceğini belirtti.

JPMorgan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleri konusunda net bir takvim açıklamamasına rağmen, ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde Fed’in faiz indirimlerine yöneleceği görüşünü koruyor. Bu senaryoda, ons altının yeni zirvelere çıkabileceği ve yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 43 artış gösterdi. Ons altın 23 Eylül’de 3 bin 791 dolarla en yüksek seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda ise ons altın 3 bin 755 dolar seviyelerinde işlem görüyor.