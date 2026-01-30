Dev bankadan altın için dev revizyon: Tahminler 6 bin 200 dolara çıktı!

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatları için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için ons altın fiyatının 6.200 dolar seviyesinde oluşacağını öngördü. UBS’in önceki tahmini ons başına 5.000 dolar düzeyindeydi.

ETF PERFORMANSI İYİMSERLİĞİ DESTEKLİYOR

UBS’in olumlu beklentisi, SPDR Gold Shares ETF’nin (GLD) son bir yılda yüzde 94,56 oranında getiri sağlamasıyla da destekleniyor. Bu performans, altına yönelik güçlü yatırımcı ilgisini ortaya koyuyor.

MERKEZ BANKALARI VE FİZİKİ TALEP ETKİLİ

Yatırım bankası, önümüzdeki yıllarda merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesini, borsa yatırım fonlarına yönelik girişlerin artmasını ve külçe talebindeki yükselişi altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel faktörler arasında gösteriyor.

GLD’DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

InvestingPro verilerine göre GLD, son altı ayda yüzde 61,49 değer kazanırken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 24,79 seviyesine ulaştı. Bu görünüm, altın piyasasında talebin güçlü seyrini koruduğuna işaret ediyor.

REEL FAİZLER VE POLİTİK BELİRSİZLİK ETKİSİ

UBS, altına ilişkin olumlu görünümü ABD’de reel faizlerin gerilemesi, küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi ve özellikle ara seçimler ile artan mali baskılara bağlı olarak ABD iç politikasındaki belirsizliklerin devam etmesiyle ilişkilendiriyor.

2026 SONUNDA ALTIN NE KADAR OLACAK?

UBS, ABD’de yapılacak ara seçimlerin ardından altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini öngörüyor. Bankaya göre 2026 yılı sonuna doğru ons altın fiyatı 5.900 dolar seviyesine gerileyebilir.