Dev bankadan altında rekor tahmini: Tarih açıklandı!

Goldman Sachs, altına yönelik herhangi bir tarife uygulanacağına dair somut bir işaret bulunmadığını belirterek, bu yönde bir adım atılmayacağını varsaymaya devam ediyor. Banka, nisan ayında başlayan ve yüzde 10 oranındaki karşılıklı tarifelerde herhangi bir değişiklik gözlemediğini ifade etti.

Goldman Sachs, spot altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını öngörmeye devam ediyor.

ALTIN VADELİ İŞLEMLERİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

ABD’de altın vadeli işlemleri, cuma günü tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışta, Washington’un en çok işlem gören altın külçe barlarına ülke bazlı ithalat tarifeleri getirmeyi planladığına dair ABD Gümrük ve Sınır Koruma sitesinde yayımlanan karar etkili oldu.

Söz konusu plan, altının küresel tedarik zincirlerinde büyük dalgalanmalara yol açabileceği endişelerini artırdı.

Bununla birlikte, altın vadeli işlemleri kazançlarının bir kısmını geri çekti. Beyaz Saray yetkililerinin, altın külçelerine yönelik tarifelerle ilgili "yanlış bilgileri düzeltmek" amacıyla yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığını açıklaması sonrası fiyatlar tekrar geriledi.