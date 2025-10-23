Dev gazeteden Bakan Şimşek’e kötü haber: Enflasyon hedefleri aşılacak

Reuters’ın 14-22 Ekim tarihleri arasında 37 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, Türkiye’de enflasyonun 2025 ve 2026 yıllarında hükümetin öngördüğü seviyelerin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, uygulanan sıkı para politikasına rağmen enflasyonla mücadelenin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı görüşünde birleşti.

Ankete göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın bu yıl yüzde 3,3, 2026’da yüzde 3,4 ve 2027’de yüzde 3,8 oranında artması bekleniyor. Buna karşın hükümetin Orta Vadeli Programı’nda büyüme oranı bu yıl için yüzde 3,3, gelecek yıl için yüzde 3,8 ve 2027’de yüzde 4,3 olarak hedefleniyor.

HÜKÜMETİN ENFLASYON HEDEFİNDEN SAPMA BEKLENİYOR

Ekonomistlerin tahminlerine göre, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 31,3’e, 2026 sonunda ise yüzde 23’e gerilemesi öngörülüyor. Hükümet, 2025 sonunda enflasyonu yüzde 28,5, 2026 sonunda ise yüzde 16 seviyesinde hedefliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için yüzde 9’luk ara hedef belirlemiş durumda.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ ADIMI YAVAŞLAYACAK

Ankete katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında faiz indirim hızını yavaşlatacağını düşünüyor. Katılımcılar, ana faiz oranının yıl sonunda yüzde 37,5, 2026 sonunda ise yüzde 27 düzeyine ineceğini öngörüyor.

Cari açığın bu yıl GSYH’nin yüzde 1,3’üne denk gelmesi, 2026 ve 2027 yıllarında ise yüzde 1,6 seviyesinde kalması bekleniyor.