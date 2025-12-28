Galatasaray '6 milyon isteriz' demişti... Ezeli rakipten Ahmed Kutucu hamlesi!

Galatasaray'ın Eyüpspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Ahmed Kutucu beklentilerin altında kalmıştı.

Milli futbolcu, sezonun ilk yarısının son bölümünde bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirse de ayrılık ihtimali hala masada.

"AHMED KUTUCU'YU 6 MİLYON EURO'YA ANCAK VEREBİLİRİZ"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ahmed Kutucu'yla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Onu aldığımız rakam (6 milyon Euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon Euro'ya ancak verebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ TEKLİF

TRT Spor'a göre Ahmed Kutucu'ya Trabzonspor talip oldu. Deneyimli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Galatasaray'a resmi teklifini iletti.