Dev yatırım bankasından dolar/TL tahmini: 'Öngörülenden daha erken...'

Goldman Sachs, yayımladığı son raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, dolar/TL kuru tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.

REZERV KAYBI AĞIR DÜZEYDE

19 Mart’ta yaşanan kur şokunun ardından rezerv tamponlarında meydana gelen 37 milyar dolarlık kaybın geri kazanılmasının zor olduğuna dikkat çekilen raporda, kısa vadede ilave baskı riskinin düşük seviyede kaldığı belirtildi. Raporda, "Özellikle de yabancı para pozisyonları büyük ölçüde azalmışken. Ayrıca, yerel dolarizasyon da TL faizlerindeki artışla sınırlanmış görünmekte" ifadelerine yer verildi. Dolar/TL kuru önceki aya kıyasla yükselmiş olsa da, TL uzun pozisyonlar için getirilerin 19 Mart öncesi düzeye ulaştığı kaydedildi.

Goldman Sachs, “Dolar/TL kurunun daha yüksek bir seviyede yeniden değer kazanmaya başlaması, yıllık bazda en düşük değer kaybı hızına ulaşmak için öngörülenden daha erken gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı. TL’nin, enflasyon beklentileri ve para politikasındaki sıkılaşmanın etkisiyle kur üzerindeki baskıyı taşıdığı belirtildi.

KUR TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Raporda, değer kaybı hızının yıl boyunca kademeli biçimde azalacağı ve TL’nin 2024’e kıyasla daha az kayıpla ilerlemesinin beklendiği ifade edildi. Bu kapsamda dolar/TL kuru için 3, 6 ve 12 aylık tahminler sırasıyla 41, 43 ve 45 olarak güncellendi. Önceki beklentiler 37, 39 ve 42 seviyelerindeydi.