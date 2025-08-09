Diğer sendikalara üye olanlar ile sendikasızlardan dayanışma aidatı istendi... Memur-Sen cinliği: ‘İlle de ben’ talebi

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki sözleşme görüşmeleri, hizmet kollarındaki taleplerin değerlendirilmesi ile devam ediyor. Genele ilişkin görüşmeler ise yetkili konfederasyon olduğu için Memur-Sen’in talepleri üzerinden yürütülüyor.

Memur-Sen’in bazı talepleri ise dikkat çekti. Konfederasyonun talepleri içerisinde yer alan “toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı” başlıklı maddeye göre, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan memurlar ile herhangi bir sendikaya üye olmayan memurların, toplu sözleşmenin hizmet kollarına ilişkin bölümlerinden yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödeyerek yararlandırılmaları istendi. Şu anda 11 hizmet kolunun 10’unda Memur-Sen’e, birinde ise Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika yetkili. Eğer bu talep gerçekleşirse diğer sendikalara üye olanlar ile sendikasız memurlar, hizmet kollarında, dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabilecek. Yasa gereği sendikalara üye olamayan memurlar da yine “dayanışma aidatı” ile sözleşmenin hizmet kollarına yönelik maddelerinden faydalanabilecek.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda yapılacak değişiklikler için de yetkili konfederasyon ile ortak çalışma yapılmasını ve bu değişikliklerin Haziran 2026’ya kadar tamamlanmasını istedi. Yine 657 sayılı Devlet Memurları Yasası başta olmak üzere kamu çalışanlarıyla ilgili yasa ve KHK’ların da yetkili konfederasyon ile ortak çalışma yapılarak yeniden düzenlenmesi talep edildi. Mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlı personel başta omak üzere teknik hizmetler sınıfı personelinin mali, özlük ve emeklilik haklarına ilişkin düzenlemelerin de yetkili konfederasyonun katılımı ile tamamlanması istendi. Yetkili konfederasyon şu anda Memur-Sen. Bu talep gerçekleşirse tüm bu görüşmeler sadece Memur-Sen ile yapılacak.

EK PROTOKOL DE MEMUR-SEN’LE

Yine Memur-Sen’in talepleri içerisinde yer alan “yetkili konfederasyon/sendika ile ek protokol” maddesi de dikkat çekti. Bu maddeye göre, ekonomide yaşanan olağanüstü durumlar ve diğer olumsuz durumlarda sözleşmeyi yeni koşullara uyarlamak amacıyla ek protokol yapılabileceği belirtildi. Ancak ek protokol de yetkili konfederasyon ve yetkili sendikalarla yapılabilecek. Yani genele yönelik ek protokol imzalanırsa tüm yetki şu anda yetkili konfederasyon olduğu için Memur-Sen’de olacak.