Dış ticaret açığı rakamları belli oldu: Ağustosta açık 5 milyar dolara yaklaştı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 5 milyar dolarlık ağustos ayı dış ticaret açığını ''34 ayın en düşüğü'' sözleri ile açıkladı. 2024 yılının ilk 8 ayında dış ticaret açığı 54.9 milyar dolar oldu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Bolat, cumhuriyet tarihininin en yüksek ağustos ihracatı elde edildiğini bildirerek ağustos ihracatının yüzde 2,4 artışla 21,2 milyar dolara çıktığını kaydetti.
12 aylık ihracat yüzde 3,5 artışla 262 milyar dolara çıktı. 8 aylık ihracat da yüzde 2,4 artarak 170,8 milyar dolara ulaştı.
DIŞ AÇIK 34 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
İthalat ağustosta yüzde 10,8 düşüşle 27 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 43,4 azalarak 4,9 milyar dolara geriledi. Son 34 ayın en düşük ticaret açığı gerçekleşti.
8 aylık dönemde dış ticaret açığı 33,6 azalarak 54,9 milyar dolar oldu.
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