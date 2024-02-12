DİSK-AR açıkladı! Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 1,5 milyon arttı

DİSK-Ar İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'na göre, geniş tanımlı işsizlik bir yılda 1,5 milyon artarak 9,6 milyona fırladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:37
DİSK-AR açıkladı! Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 1,5 milyon arttı
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DİSK-Ar İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu (Şubat 2024) yayımladı. Rapora göre dar tanımla işsizlik oranı 2023 Aralık ayında 3 milyon 98 bin kişi olurken, geniş tanımlı işsizlik sayısında ise patlama yaşandı. Aylık 1 milyon, yıllık ise 1,5 milyon kişi artan geniş tanımlı işsizlik toplamda 9,7 milyon kişiye ulaştı.

TÜİK’in Aralık 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 12 Şubat 2024’te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,8, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 24,7 seviyesinde gerçekleşti. 

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK SAYISINDA PATLAMA

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Aralık 2023’te patlama yaşanarak 9 milyon 656 bin kişi olarak gerçekleşti. Hem yıllık hem aylık olarak dar tanımlı işsiz sayısında azalış yaşansa da geniş tanımlı işsiz sayısı aylık 1 milyon, yıllık ise 1,5 milyon kişi arttı. Aralık 2022’de 8,1 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı Kasım 2023’te 8,7 milyon ve Aralık 2023’te ise 9,7 milyon olarak gerçekleşti.

Rapora göre geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebinin zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz kişiler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artışın olduğu belirtildi.

DAR VE GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK FARKI 15,9

Geniş tanımlı işsizlikte pandemi günlerine geri dönüldüğü ifade edilen raporda dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki farkın 15,9 puan olduğu açıklandı.Raporda geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 24,7, geniş tanımlı kadın işsizliğinin ise yüzde 33,2 olduğu açıklandı.

Raporda ayrıca resmi işsizlerin yaklaşık yüzde 90’ının işsizlik ödeneği alamadığı da belirtildi.


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