DİSK-AR’dan çarpıcı işsizlik raporu: Geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyonu aştı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK’in Aralık 2025 verilerini temel alarak hazırladığı Ocak 2026 raporunu kamuoyuna sundu. Rapor, Türkiye’deki işsizlik sorununun resmi verilerin çok ötesinde, yapısal bir krize dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. TÜİK’in yüzde 7,7 olarak açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ile DİSK-AR’ın hesapladığı yüzde 28,6’lık geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki uçurum 20,9 puana çıktı.

MAKAS HIZLA AÇILIYOR: 11 MİLYON 593 BİN KİŞİ İŞSİZ

Rapora göre, dar tanımlı işsiz sayısı kağıt üzerinde düşerken, geniş tanımlı işsizlik tırmanmaya devam ediyor. Aralık 2023’te 9,6 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 11 milyon 593 bine yükseldi. Bu durum, son iki yılda işsizler ordusuna 1,9 milyon kişinin daha eklendiğini gösteriyor.

KADIN İŞSİZLİĞİ ALARM VERİYOR

İşgücü piyasasındaki cinsiyet eşitsizliği raporun en çarpıcı bölümlerinden birini oluşturdu. Geniş tanımlı kadın işsizliği oranı yüzde 38,3 ile alarm verici seviyeye ulaştı. Erkeklerde bu oran yüzde 22,8 iken, kadın ve erkek işsizliği arasındaki fark 15,5 puana kadar yükseldi. Toplamda 5 milyon 664 bin kadın geniş tanımlı işsiz kategorisinde yer alıyor.

GEÇİM SIKINTISI EKSİK İSTİHDAMI TETİKLEDİ

Çalışanların büyük bir kısmının "yoksulluk" kıskacında olduğunu kanıtlayan veriler de raporda yer buldu. Haftalık 40 saatten az çalışan ve daha fazla çalışmak istediğini belirten "zamana bağlı eksik istihdam" edilenlerin sayısı son bir yılda 156 bin kişi artarak 3,7 milyona ulaştı. DİSK-AR, bu artışın temel nedeninin geçim sıkıntısı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, çalışmak istemesine rağmen iş bulamayan "potansiyel işgücü" sayısı da 5,2 milyon kişi olarak kaydedildi.

İŞSİZLİK FONU İŞÇİYE KAPALI

Resmi verilere göre işsiz sayılanların bile büyük bir çoğunluğu sosyal korumadan yoksun durumda. Aralık 2025’te TÜİK’in dar tanımlı işsiz olarak açıkladığı 2 milyon 736 bin kişiden sadece 513 bini işsizlik ödeneği alabildi. Başka bir deyişle, resmi işsizlerin yüzde 81,2’si (yaklaşık 2,2 milyon kişi) devletten destek göremedi.