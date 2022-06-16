Diyanet'in ‘Katılım bankacılığına’ yönelik talebine iptal kararı

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, personel maaşlarının “faizsiz finans kuruluşları” olarak bilinen “katılım bankaları” aracılığıyla ödenmesine yönelik isteği, mahkemeden döndü. İhaleyi kazanan katılım bankalarının ödeyeceği 2 bin 880 liralık promosyona karşı çıkılması nedeniyle açılan dava sonucu ihale iptal edildi. İl ve ilçelerde yeni ihaleler yapılırken bu ihalelere tüm bankalar katıldı; ödenecek promosyon ücreti de 16 bin liraya kadar yükseldi.

“Promosyon ücretini kabul etmediklerini ve hizmet noktasında eksiklikler yaşanacağını” belirten sendikanın başvurusu sonucu ihale iptal edildi. Cumhuriyet’e konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, personelin, bu şekilde daha kazançlı olduğunu söyleyerek “Çalışanların daha yüksek miktarda promosyon ve daha iyi hizmet alması için dava açtık. Çünkü katılım bankalarının her il, ilçede şubesinin bulunmaması nedeniyle hizmette aksamalar oluyordu. Sendikanın görevi, çalışanın hakkını, hukukunu korumasıdır” ifadelerini kullandı.