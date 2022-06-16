Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşiyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor: ‘Müftülükte odası var’

“Yakınlarının Ordu İl Müftülüğü’nde sözleşmeli personel olarak atandığı” ileri sürülen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’a, il ve ilçe müftülüğü binalarında “çalışma odası tahsis edildiği” öne sürüldü. Konuyla ilgili Meclis’te soruşturma yapılması istendi.

Sefa Uyar
16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşiyle ilgili iddialar bitmek bilmiyor: ‘Müftülükte odası var’
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“Yakınlarının Ordu İl Müftülüğü’nde sözleşmeli personel olarak atandığı” öne sürülen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kardeşi Metin Erbaş’ın, müftülük kararlarına “akrabalık ilişkilerini kullanarak müdahale ettiği”, kendisine il ve ilçe müftülüğü binalarında “çalışma odası tahsis edildiği” öne sürüldü.

Erbaş’a, Ordu İl Müftülüğü ve Altınordu İlçe Müftülüğü binalarında çalışma odası tahsis edildiği, bu odaların müftüler ile aynı katta olduğu, Erbaş’ın “kadrosunun bulunduğu camide fiili olarak görev yapmadığı” öne sürüldü. Erbaş, odasının olmadığını savunurken CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis’e taşıdığı konu için soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

 Cumhuriyet’in ulaştığı Erbaş, iddiaları reddetti. İl ya da ilçe müftülüğünde çalışma odası olmadığını savunan Erbaş, “Görevimle ilgili görüşmeler için gidip geliyorum” dedi. Erbaş, müftülüğün etkinlikleri ve ziyaretlerinde yer almasına yönelik eleştirilere de “İstek vardiye gitmişimdir” ifadelerini kullandı. 

Adıgüzel, Ordu’da Türkiye Dinayet Vakfı’na ait bir binanın tadilat yapılarak müftülüğe tahsis edildiği, müftülüğün kendi binasına taşınmasının ardından yeniden tadilat yapılarak gençlik merkezine dönüştürüldüğü ancak binanın iki yıldır kullanılmadığı iddiasını da Oktay’a sordu. 


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