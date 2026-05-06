Doğalgaz fiyatlarında sert düşüş: ABD-İran mutabakatı piyasaları rahatlattı

Avrupa gaz fiyatları, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakereler yürütmek amacıyla Tahran yönetimiyle mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına yönelik haberlerin ardından sert geriledi. Fiyatlarda yaklaşık yüzde 12,5 düşüş kaydedildi.

TTF’DE GAZ FİYATLARI GERİLEDİ

Avrupa’nın en likit doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF’de haziran vadeli kontratlar, önceki gün megavatsaat başına 46,92 Euro seviyesinden kapandı. Fiyatlar, bugün Türkiye saatiyle 14.11 itibarıyla yaklaşık yüzde 12,5 azalarak 41,04 Euro’ya düştü.

PETROL FİYATLARI DA GERİ ÇEKİLDİ

Brent petrolün varil fiyatı da benzer şekilde düşüş gösterdi. Gün içinde yüzde 10’u aşan kayıpla 109 dolardan 96 dolar seviyesine geriledi.

BARIŞ BEKLENTİSİ FİYATLARI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki düşüşte, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açmak amacıyla tek sayfalık bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığına ilişkin haber akışı etkili oldu.

Axios’un, ismini açıklamayan kaynaklara ve bazı ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi mutabakat için İran’dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

ANLAŞMAYA EN YAKIN SÜREÇ

Haberde görüşlerine yer verilen iki ABD’li yetkili, henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını ancak mevcut sürecin savaşın başlangıcından bu yana en yakın uzlaşı noktası olduğunu ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ SENARYO

Taslak mutabakatın, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik kapsamlı bir anlaşma için 30 günlük müzakere süreci başlatmayı öngördüğü aktarıldı.

Kaynaklara göre görüşmelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad veya İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması planlanıyor.

Bir ABD’li yetkili, müzakere süresi boyunca İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişine getirdiği kısıtlamalar ile ABD’nin deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

LNG ARZI AÇISINDAN KRİTİK GELİŞME

Uzmanlar, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin azalmasının, özellikle Avrupa’nın kış öncesi stoklarını artırma sürecinde kritik önem taşıdığını vurguluyor.