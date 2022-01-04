'Dolar kurundaki manipülasyon' iddiasıyla ilgili suç duyurusu

04 Ocak 2022 Salı, 17:25

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Adliyesi önünde döviz kurlarında artış ve düşüşlerle ilgili açıklama yaptı.

Özdağ, ''23 Kasım 2021 tarihinde Merkez Bankası, ‘döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir” şeklinde bir açıklama yapmış, ardından vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi aşırı oynak piyasada işlem yapmayın diye uyarmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Denetleme Kurulu iddiaları soruşturmak üzere görevlendirilmiş, ancak kamuoyuna yansıyan bir sonuç alınmamıştır. Döviz kurunun 1,5 aylık süreçteki hızlı yükselişi ve birden 12,6 TL’lere gerilemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu safhada yani dolar döviz kurunun yükselişi ve aniden inişi safhasında kamuoyunda; ülkeye 40 milyar dolar gibi büyük paraların sokulduğu, kamu bankaları vasıtasıyla piyasaya dolar sürüldüğü, düzenlemeyi önceden öğrenen kişiler tarafından, gece 18 TL üzerinden 1 milyar dolar satıldığı ve sabah kur düşünce tekrar döviz alındığı gibi hafife alınamayacak ölçüde birçok manipülasyon iddiası ileri sürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Savcılık makamından, parti olarak manipülasyon ve yanıltıcı işlem nedeniyle kamu davası açılmasını talep ettiklerini belirten Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca devletin bekası ve kamu güvenliği açısından hayati önemi haiz zararlara seyirci kalarak Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediklerine yönelik açık ve yeterli emare bulunan BDDK ve SPK yönetim kurulu üyeleri hakkında da gerekli soruşturmanın yapılarak eylemlerine uyan suçlardan dolayı haklarında kamu davası açılmasını talep ettik.

Halihazırda kamu görevlisi olan şüphelilerin konumları, delillere etki etme ihtimalleri ve soruşturmanın selameti açısından soruşturma ve kovuşturma safhasında görevden el çektirilmelerini yürütme organından bekliyoruz.”