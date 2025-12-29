Fenerbahçe Başkanı Saran, Ali Koç’un tavsiyesini değerlendirmeye aldı: Seçim ihtimali

Fenerbahçe’de hem Süper Lig’de hem Avrupa’da işler yolunda giderken başkan Sadettin Saran’ın yaşadığı adli süreç nedeniyle olumlu tablo sekteye uğradı. Uyuşturucu soruşturmasında iki kez ifade veren, Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı test pozitif çıkan ve sonrasında özel bir laboratuvara yeniden örnek veren başkan Saran, kulübün zarar görmemesi adına olağanüstü kongre ihtimalini aklında tutuyor. Özellikle eski başkan Ali Koç’un geçen cuma kulübe yaptığı ziyarette Saran’a destek vermesinin ardından “Güvenoyu alarak yoluna devam etmen en iyisi” şeklindeki tavsiyesi Saran’ı böyle düşünmeye iten önemli faktörlerin başında geliyor. Bir yandan takımın transfer çalışmalarını bizzat yürüten Saran’a Sarı-Lacivertli taraftarlar ve camianın büyük bölümü destek veriyor. Fenerbahçe camiası, Sarı-Lacivertli kulübün hedef alındığını düşünürken Saran’ın önlerindeki kritik süreçte ne yönde karar alacağını bu hafta netleştirmesi bekleniyor. Yönetim kurulu, Saran’ın arkasında dururken bazı isimlerin de olağanüstü kongreyle güvenoyu alarak yola devam edilmesi fikrini benimsediği öğrenildi. Mert’e ve Karouani’ye teklif Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan ve geçmişte Sarı-Lacivertli formayı giyen kaleci Mert Günok’u transfer etmek istiyor. F.Bahçe yönetimi, 36 yaşındaki kalecinin menajeriyle bir görüşme yaptı. Mert gelmek isterse, Sarı-Lacivertli kulüp, Beşiktaşlı yetkililerle temasa geçecek. F.Bahçe, Hollanda Ligi’nde Utrecht forması giyen sol bek Souffian El Karouani’ye teklif yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki Faslı futbolcu, F.Bahçe’nin teklifini değerlendiriyor. Sarı-Lacivertlilerin El Karouani’ye 1.2 milyon Avro imza parası ve aynı tutarda maaş teklif ettiği öğrenildi.