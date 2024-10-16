Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Ekim 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:09

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:56

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 34,2370 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 34,2160'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,2370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 37,2860'tan, sterlin/TL önceki kapanışa paralel 44,5320'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 103,3 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler ile küresel çapta şirket bilançoları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD İMALAT ENDEKSİ DARALDI

Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 11,9'a düşerek sektörde daralma yaşandığını gösterdi.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise eylülde de değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Aynı dönemde, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 2,7'ye, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a ulaştı.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyon endişelerini beslediğini ve Fed'in enflasyonla mücadelesinin daha uzun bir zamana yayılabileceği ihtimaliyle risk iştahını törpülediğini bildirdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın dikkatli ve bilinçli olması, ekonomiyi sürekli değerlendirmesi ve enflasyon ile işgücü hedeflerini dengelemesi gerektiğini söyledi.

Daly, tahminler tutarsa, bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha öngördüğünü kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 seviyesinin direnç, 102,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.