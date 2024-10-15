Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Ekim 2024 döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2720 liradan, Euro 37,3620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2700 liradan alınan dolar, 34,2720 liradan satılıyor. 37,3600 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,3620 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2640 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,4200 lira olmuştu.
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