Dolar ve Euro ne kadar oldu? (14 Şubat 2023)

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 09:41

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 09:41

Bugün iç gündemde depremle ilgili tedbirlerin görüşüleceği ve Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak kabine toplantısı ile MHP'nin TBMM grup toplantısı yer alıyor.

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin maliyetinin 50 milyar aşacağı bulabileceğini gösteriyor ancak yeni raporlar maliyetin bu tutarın da üzerine çıkabileceğine işaret ediyor. TÜRKONFED haftasonu yayımladığı raporda maliyetin 84.1 milyar dolara ulaşabileceğini, İstanbul Analytics ise toplam etkinin 100 milyar doları bulabileceği tahmininde bulunuldu.

Depremde arama kurtarma çalışmaları bir hafta geçmiş olmasına rağmen bazı bölgelerde hâlâ devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31,643 oldu.

Geçen hafta Pazartesi sabaha karşı ve öğlen saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 10 il ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde olağanüstü hal ilan edildi.

'DEPREMİN BÜYÜMEYE ETKİSİ 1-2 PUAN'

Reuters'ta geçen hafta yayımlanan habere göre, depremin büyümede bu yıl için 1-2 puan gerilemeye neden olması bekleniyor.

Depremden etkilenen 10 ilde toplam 13.42 milyon kişi yaşıyor. Devasa depremden zarar gören yolların ve iletim hatlarının, hastanelerin, konutların yeniden inşaası, barınma kaynaklı kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar maliyetlerin başlıcaları.

Erdoğan bir yılda etkilenen yerlerde konutların yeniden inşasını tamamlayacaklarını belirtirken, ayrıca "ülkenin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak" bir program hazırladıklarını geçen hafta söyledi.

İlgili illerde üç ay süreyle OHAL ilan edilirken, TCMB reeskont ve avans kredilerinin ödemelerini öteledi. Hazine ise Temmuz sonuna kadar mücbir sebep ilan ederek bölge için vergi ödemelerini ötelerken, ayrıca ilgili kamu kurumlarına ilk etapta 100 milyar TL aktarıldı.

BORSA YARIN AÇILACAK

Borsa İstanbul, depremin sonra açık kaldığı iki günde yüzde 16 düşüş kaydettikten sonra bir hafta süreyle kapatıldı. BIST'te yeni karar alınmazsa işlemler yarın başlayacak.

TCMB ayrıca deprem bölgesinde ödemeleri ötelenen kredilerin bankalara oluşturabileceği yükümlülükleri altı ay süreyle kaldırdı. Hazine ise Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığını belirtti.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah saat 08.46'da 18.8400/18.8425 seviyesinde. Deprem sonrasında TL, dolar karşısında anlamlı değişim göstermedi.

EURO TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,2260 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,2280 lira olarak belirlendi.

Dün, Euro'nun satış fiyatı ise 20,1950 lira olmuştu.

BÜLENT ARINÇ: "NE MAYIS'TA NE HAZİRAN'DA" SEÇİM OLAMAYACAK

Deprem sonrasında ise piyasalar yaşanan felaketin büyüklüğü ve etkilediği bölgede yaşayan nüfus yoğunluğu da dikkat alındığında 14 Mayıs'ta planlanan seçimlerin zamanında olup olmayacağını izlemeye başladı.

Bu konuda Reuters'ın sorusunu yanıtlayan bir üst düzey hükümet yetkilisi geçen hafta, "Girilen seçim döneminden çıktık gibi" demişti. AKP kurucularından Bülent Arınç da dün depremin ardından Türkiye'nin bir an önce "seçim stresinden" kurtulmasının gerektiğini belirterek, "ne Mayıs'ta ne Haziran'da" seçim olamayacağını söyledi.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, bugün açıklanacak ABD enflasyonun verilerinin yavaşlama göstereceği beklentisiyle dün Wall Street'te görülen yükselişe paralel olarak yükselirken, yen Japonya hükümetinin Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yeni başkan adayını açıklamasının ardından kayıplarını telafi etti.