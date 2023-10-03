Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:42

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün 15.30'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bankanın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapacak. Erkan'ın vereceği mesajlar ve milletvekillerinin sorularına vereceği yanıtlar piyasalarda yakından takip edilecek.

Seçimlerin ardından TCMB 2,150 baz puanlık faiz artışına giderken bugün açıklanacak veriler enflasyonda yükselişin devam ettiğini gösterecek.

TÜFE'nin eylülde seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 61.7'ye çıkması bekleniyor.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 66.45 ila yüzde 72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 55.7 seviyesindeydi. Ekonomistler enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 75 civarında zirve yapmasını bekliyor.

PPK öncesi 27'nin altını test eden, geçen hafta illlikit işlemlerde en yüksek 28 seviyesini gören dolar/TL'de her iki yönlü dalgalanma da kalıcı olmadı. Kur kademeli yükselişlerle bu sabah güne 27.50 seviyesinde başladı. Euro ise 28.82 bandında yükselişini sürdürüyor.

TL YÜZDE 32 DEĞER KAYBETTİ!

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31.93 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 24.66 seviyesinde.

Piyasalar haftanın kalanında öncü dış ticaret verileri, 4-5 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra yatırımcı toplantısında vereceği mesajları takip edecek.

TCMB faiz artışları ve çoğu KKM'ye odaklanan düzenlemelerin etkisiyle mevduat için verilen azami faiz son dönemde 10 puandan fazla arttı. Piyasalarda artışın ne kadar süreci izleniyor.

Sektörde yaygın olan üç aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz 22 Eylül ile biten haftada bir puan daha yükselerek yüzde 42.74 seviyesine geldi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında üçüncü çeyrekte kaydedilen yükseliş yüzde 30'a yaklaştı. Enerji fiyatlarında yaşanan artış, petrol ve gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithalat ile karşılayan Türkiye ekonominde cari açığı ve enflasyonu yükseltici etkilere sahip.

KÜRESEL PİYASALAR

Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verinin Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından kaydettiği yeni zirve seviyelere yakın seyrediyor.

Küresel döviz piyasalarında dikkatler 150 seviyesine yaklaşan yene dönmüş durumda. Yenin dolar karşısında 150 seviyesini görmesi hâlinde Japon yetkililerin geçen yıl olduğu gibi piyasaya müdahale edebileceği bekleniyor.