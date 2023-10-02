Son Dakika... Dolar/TL tarihi zirvede!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:17

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:17

Dolar/TL kurunda bir süredir görülen yükseliş ivmesi, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

Kur sabah saatlerinde 27,5 seviyelerinde işlem görüyordu. 27 Eylül 27.64 ile zirveyi gören dolar TL gün içi en yüksek 27. 72 görerek zirve tazeledi. Son 1 ayda kurda yükseliş neredeyse yüzde 3'e yaklaştı.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Bu hafta eylül öncü dış ticaret verileri takip edilecek ancak öne çıkan veri yarın açıklanacak Eylül ayı TÜFE olacak.

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin Eylül'de aylık yüzde 4.9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 61.7'ye çıkması bekleniyor.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 66.45 ila yüzde 72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı yüzde 55.7 seviyesindeydi. Ekonomistler enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 75 civarında zirve yapmasını bekliyor.