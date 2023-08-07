Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 07.08.2023 - 09:17

Güncelleme: 07.08.2023 - 09:17

Yabancı yatırımcılar geçen hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın JPMorgan toplantısındaki mesajlarını izledi. Toplantıda 40'ın üzerinde katılımcı yer aldı.

Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağını belirtti.

Şimşek toplantıda kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirtti ancak ekonomide ani bir durma istemediklerini kaydetti. Erkan ise sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon konusuna odaklandı.

AĞUSTOS AYINDA DA ENFLASYONDA ARTIŞ BEKLENİYOR

TÜFE artan vergiler ve TL'deki keskin değer kaybı ile aylık yüzde 9.49, yıllık yüzde 47.83'e yükselirken; vergilerin temmuz ortasında başlaması nedeniyle ağustos ayına da belirgin TÜFE artışı bekleniyor. TÜFE yılsonunda yüzde 60'a doğru yükselişini sürdürüyor.

İç veri gündeminde bugün Hazine temmuz ayı nakit dengesi yer alırken, Hazine 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracını bugün gerçekleştirecek. Hazine borçlanmasında yarın 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ve 5 yıl vadeli kira sertifikası yer alıyor.

Hazine Ağustos'ta 152.8 milyar TL iç borç servisine karşılık 136 milyar TL iç borçlanma programlıyor. Bu ay da programda iç piyasada dolar cinsi 2 yıl vadeli ihraçlar bulunuyor.

Dolar sabah saatlerinde 27.16 bandında işlem görürken saat 09.13'de 26.99'dan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 29.97 civarında işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsalarında, ABD'de açıklanan karışık istihdam verilerinin tahvil getirilerinde yükselişe neden olmasıyla temkinli işlemler görülürken, ABD ve Çin'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri izlenecek.