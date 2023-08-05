Deutsche Bank da dolar/TL tahminini sert yükseltti

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:22

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:22

Enflasyonun yeniden yükseliş patikasına girmesiyle birlikte ekonomistler lira tahminlerini daha kötümser yönde değiştiriyor.

Deutsche Bank AG yıl sonu Dolar/TL tahminini şu anki işlem seviyesi olan yaklaşık 27’den 32’ye revize etti.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın haberine göre, banka analistleri, gerçekleştirdikleri revizyonlarla ilgili fiyat artış trendine ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” atıfta bulundu. Analistler 2024 sonu dolar/TL tahminlerini ise 35 olarak açıkladı.

HSBC: 'DOLAR 32 TL’YI GÖREBİLİR'



HSBC de daha önce 27 olan dolar/TL tahminini 29’a yükseltti. Banka stratejistleri Murat Toprak ve Charlotte Ong yüksek enflasyon beklentilerine atıfta bulunarak 2024 için 32 seviyesinde dolar/TL tahmini yaptı. Stratejistler dış ticaret açığının da TL üzerinde risk yarattığını belirtti.

Stratejistler, müşterilerine yayımladıkları notta “Güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin Kasım ayında azalması sonucu kur perspektifinde daha endişe verici bir görüntü var” diye yazdı.