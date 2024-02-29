Dolar ve Euro zirve tazeledi! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:27

Güncelleme: 29.02.2024 - 09:29

Bugün TÜİK 2023 yılı son çeyrek ve 2023 yılının tamamı için gayrisafi yurt içi hasıla verisini yayımlayacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) özeti, haftalık ve aylık bankacılık sektörü verileri, haftalık TCMB rezerv verileri açıklayacak.

Hazine'nin üç aylık iç borçlanma programı da bugün açıklanacak.

Türkiye ekonomisin büyük yıkım yaratan depreme ve ticaret pazarlarındaki yavaşlama rağmen 2023 yılında iç talep öncülüğünde yüzde 4.3 büyümesi, 2024 yılında sıkı politikalara geçişin de etkisiyle büyümenin yüzde 2.9'a yavaşlaması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 30 ekonomistin 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi tahminleri yüzde 3 ila yüzde 5.3 arasında. Son çeyrek için büyüme beklentilerinin medyanı yüzde 3.5 iken tahminler yüzde 2.4 ila yüzde 4.7 bandında yer alıyor.

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek Foreks piyasalarda 31.30 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 5.4 oldu. Euro TL ise 34.09 ile rekor tazeledi.

REZERVLERDE DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

TCMB rezervlerinde yeni yıl ile başlayan düşüş trendi devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre, net rezervler geçen hafta 6 milyar dolara yakın geriledi. 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolara yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören net rezervler, bankacıların hesaplamaları da dahil edildiğinde geçen iki ayda yaklaşık 17.5 milyar dolar gerilemiş olacak.

Bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları verisi öne çıkacak. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda yeni ipuçları sunması bekleniyor.

TCMB geçen hafta enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti. TCMB ayrıca politika faizini mevcut seviyede daha uzun süre tutulacağının sinyalini de verdi.

PPK metninde para politikasındaki "kararlı duruş"un, dezenflasyonun ana unsurlarından olan "TL reel değerlenme sürecine" katkı vermeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

TCMB'nin aylık enflasyon vurgusu ile "erken faiz indirimi beklemeyin" mesajı da verdiğini belirten bankacılar faiz indirimi beklentilerindeki değişimleri izleyecekler.

LİKİDİTE FAZLASI AZALIŞTA

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 14 milyar TL seviyesine geriledi. Geçen hafta likidite fazlası 200 milyar TL civarındaydı. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne kadar, zorunlu karşılık adımları başta olmak üzere 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti. TCMB son faiz kararında mevcut likidite adımlarının devam eden etkilerini izleyeceğini belirtti.

Fazla likidite, parasal sıkılaştırmanın tam etkisinin piyasaya yansımasını engelleyebildiği için yakından takip ediliyor.