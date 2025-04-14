Donald Trump’tan Çin’e karşı gümrük vergisi açıklaması: 'Muafiyet yok, sert tutum sürecek'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:48

Güncelleme: 14.04.2025 - 09:48

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, hiçbir ülkenin, özellikle de ABD’ye en kötü şekilde davranan Çin’in haksız ticaret dengeleri ve parasal olmayan gümrük vergileriyle mücadelede “kurtulmadığını” vurguladı. Ayrıca, cuma günü herhangi bir tarife “muafiyeti” açıklanmadığının altını çizdi.

Söz konusu ürünlerin fentanil krizine bağlı olarak yüzde 20 oranındaki mevcut gümrük vergilerine tabi olduğunu belirten Trump, bu ürünlerin sadece farklı bir tarife kategorisine alındığını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, “Sahte haber medyası bunu biliyor ama haber yapmayı reddediyor. Yaklaşan Ulusal Güvenlik Tarife İncelemelerinde yarı iletkenlere ve tüm elektronik tedarik zincirine bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu ürünlerin ABD’de üretilmesinin zorunluluğuna dikkat çeken Trump, başka ülkelere özellikle “Çin gibi düşmanca ticaret yapanlara” bağımlı kalınmasının artık kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Trump, “Ayrıca, onların bizi on yıllardır ticaret yoluyla istismar etmelerine de artık izin veremeyiz, o günler geride kaldı” ifadesini kullandı.

'GEÇİCİ BİR UYGULAMA'

Diğer yandan, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bazı teknoloji ürünlerine tanınan muafiyetin uzun vadeli olmayacağını belirtti.

Lutnick, “Bu ürünler karşılıklı tarifelerden muaf ancak bir ay ya da iki ay içinde yürürlüğe girmesi muhtemel olan yarı iletken tarifelerine dahiller” dedi.

Kalıcı bir muafiyet söz konusu olmadığını söyleyen Lutnick, Başkan Trump’ın bu ürünlerin uluslararası pazarlıklarda koz olarak kullanılmayacağını netleştirdiğini belirtti. Lutnick, “Bunlar ulusal güvenliğimiz için Amerika’da üretilmesi gereken şeyler” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLMİŞTİ

ABD yönetimi, karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi düzenlemeleri kapsamında bazı teknoloji ürünlerine geçici muafiyet sağlamıştı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından 11 Nisan’da yayımlanan düzenlemeye göre; bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretim ekipmanları, işlemciler, modemler ve güneş panelleri gibi ürünler ek gümrük vergilerinden muaf tutulmuştu.