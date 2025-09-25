Dört büyüklerden en fazla zarar eden kulüp belli oldu!

Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 10 yılda toplamda 1 milyar 609 milyon Euro zarar etti. Kulüp şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunduğu finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp, kazançlarından yüzde 32 daha fazla harcama yaptı.

Dört büyük kulübün futbol şubeleri; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Gelirleri 5 milyar 99 milyon Euro'yu bulan şirketlerin gider toplamı ise 6 milyar 708 milyon Euro oldu.

EN FAZLA ZARAR EDEN KULÜP FENERBAHÇE

Fenerbahçe, sadece 2023-24 sezonunda kâr elde etti ve bu dönemde 17,4 milyon Euro fazla gelir sağladı. Diğer 9 sezonda zarar eden sarı-lacivertliler, toplamda 1 milyar 561 milyon Euro gelir elde ederken, 2 milyar 62 milyon Euro harcadı.

Fenerbahçe Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)

Sezon Gelir Gider Kâr/Zarar 2015-16 181,3 221,5 -40,2 2016-17 131,2 186,6 -55,4 2017-18 130,3 221,1 -90,8 2018-19 152,8 241,0 -88,2 2019-20 93,4 157,0 -63,6 2020-21 94,8 145,1 -50,3 2021-22 83,3 130,0 -46,7 2022-23 120,5 150,0 -29,5 2023-24 297,3 279,9 17,4 2024-25 276,0 329,9 -53,9 Toplam 1.560,9 2.062,1 -501,2

BEŞİKTAŞ 397 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Beşiktaş, 10 sezonda toplam 397 milyon Euro zarar yaşadı. Hiçbir sezonda denk bütçe tutturulamayan siyah-beyazlıların gelir ve gider dağılımı şu şekilde:

Beşiktaş Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)

Sezon Gelir Gider Kâr/Zarar 2015-16 132,1 151,4 -19,3 2016-17 154,7 160,9 -6,2 2017-18 183,3 190,4 -7,1 2018-19 108,4 175,2 -66,8 2019-20 66,2 146,1 -79,9 2020-21 52,9 108,8 -55,9 2021-22 65,4 123,7 -58,3 2022-23 74,4 105,2 -30,8 2023-24 194,1 205,7 -11,6 2024-25 198,4 259,8 -61,4 Toplam 1.229,9 1.627,2 -397,3

GALATASARAY 391 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Galatasaray, 2023-24 sezonunda 41 milyon Euro kâr elde etti. Ancak diğer 9 sezonda zarara uğradı.

Galatasaray Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)

Sezon Gelir Gider Kâr/Zarar 2015-16 164,8 191,6 -26,8 2016-17 94,5 169,4 -74,9 2017-18 120,8 174,6 -53,8 2018-19 167,7 181,8 -14,1 2019-20 123,8 149,9 -26,1 2020-21 64,3 123,2 -58,9 2021-22 70,2 113,3 -43,1 2022-23 88,9 144,7 -55,8 2023-24 365,1 324,1 41 2024-25 315,9 393,9 -78 Toplam 1.576 1.966,5 -390,5

TRABZONSPOR 320 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Trabzonspor da gelir-gider dengesini hiçbir sezonda sağlayamadı.

Trabzonspor Gelir-Gider Tablosu (Milyon Euro)