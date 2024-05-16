Döviz fiyatları güne pozitif başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 döviz fiyatları
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2240 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 34,9740'tan alıcı buluyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 1,9 altında 32,1665'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla Foreks piyaslaarında 32,2240'dan işlem görüyor.
Euro/TL ise 34,9740'tan alıcı buluyor.
Dolar endeksi dün bir önceki kapanışa göre 0,7 düşerek 104,2 seviyesine gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,1 yükselişle 104,3 seviyesinde bulunuyor.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ
Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel yükseldi. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.
Bununla birlikte, perakende satışlar nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.
Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi.
Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu verilerin piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.
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