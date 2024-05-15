Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2890 seviyesinden işlem görürken Euro/TL 35,01'den alıcı buluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:39
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2024 döviz fiyatları
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Dün 32,19-32,32 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2876'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay hareketle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,2890'dan alıcı buluyor.

Euro/TL 35,01'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda 104,9 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkması varlık fiyatlarını olumlu etkilerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu verinin ardından yaptığı açıklamada, ÜFE'de manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerini kaydeden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin, "sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini" gösterdiğini bildirdi.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkati çekerek, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Analistler, Fed üyelerindeki temkinli tutumun Powell'ın yönlendirmeleriyle daha da pekiştirildiğini belirterek, bugünkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı, olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.


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