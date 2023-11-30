Döviz kurlarını baskılamak için getirilen KKM'nin faturası 500 milyar TL

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:38

KKM ödemeleri bu yıl ağustostan itibaren Hazine’den alınarak Merkez Bankası’na devredildi. Bu nedenle de artık bütçe harcamaları içerisinde görünmüyor. KKM’ler için uygulanmaya başlandığı dönemden itibaren sadece bütçeden toplam 152 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Şirketler için KKM’lerde kurumlar vergisi istisnası uygulanıyor. Şimdiye kadar ne kadar vergiden vazgeçildiği açıklanmamıştı. Bu da Meclis’e sunulan “torba teklif” için hazırlanan etki analizinde ortaya çıktı. Teklif ile kurumlar vergisi istisnası uzatılırken etki analizinde de şöyle dendi:

“2022 yılında faydalanılan istisnanın vergisel etkisi 32.6 milyar TL olup, 2023 yılı sonu itibarıyla 60 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İstisnanın 2024 yılında uygulanmasının gider etkisinin 20 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir.”

Buna göre KKM’ler nedeniyle şimdiye kadar vazgeçilen ve 2024 yılında da vazgeçilecek vergilerin toplamı 113 milyar liraya ulaşıyor. Bütçeden yapılan ödemeler ile vergilerin toplamı ise 265 milyar lirayı buluyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, 2022’de Merkez Bankası tarafından 70 milyar TL, bu yılın ilk yarısında da yaklaşık 90 milyar TL KKM desteği ödendiğini açıklamıştı. Bütçe ve Merkez Bankası’ndan yapılan ödemeler ile gelecek yıl da dahil vazgeçilen vergiler eklendiğinde KKM’lerin kamuya olan yükünün en az 500 milyar lira olması bekleniyor.