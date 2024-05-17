Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL 32,5 seviyesinin altında yatay seyir izlemeye devam ediyor. Yerel seçim sonrası artan yabancı girişleri ise son dönemde en çok TL tahvile yönelmeye başladı.

Reuters
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:26
Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 döviz fiyatları
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Bugün iç veri gündeminde TCMB Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi, Nisan ayı konut satış ve yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistikleri yer alıyor. Küresel piyasalarda ise ABD faiz indirimine ilişkin beklentiler ön plana çıkıyor.

Dolar/TL'de bu sabah 32,27 civarında işlem gördü. TL, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile Temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, Mayıs ayının bugüne kadarki bölümünde de yatay seyretti. Euro TL ise 35.06 bandında şlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün Reuters ile yaptığı söyleşide orta vadeli programdaki (OVP) tahminlerin Eylül ayında güncelleneceğini, başta cari açık ve bütçe olmak üzere ekonomik tahminlerdeki bu revizyonların olumlu yönde olacağını söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tam desteğini" alan dezenflasyon programı ve reform gündeminin OVP'de korunacağını, bugüne kadar atılan diğer adımlar ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin de etkisiyle bütçe açığının yüzde 5'in altına bile inmesinin mümkün olduğunu söyledi.

YABANCI GİRİŞİ TL TAHVİLE YÖNELDİ

Yurtdışında yerleşik kişilerin sahip oldukları devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak geçen hafta 2,8 milyar dolar arttı.

TCMB verileri Merkez Bankası'nın yerel seçimi takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolar ile rekor bir hızda rezerv birikimi yaptığını gösterdi.

Hazine verilerine göre ilk çeyrek sonunda yabancı yatırımcının iç borç stoku içindeki payı sadece yüzde 1,7 seviyesinde. Yabancı yatırımcıların geçmiş yıllarda payı yüzde 25'in üzerine kadar çıkmıştı.

Bankacılar, geçen haftaki giriş öncesi yabancı yatırımcının elinde tuttuğu TL tahvilin sadece 4 milyar dolar olduğuna dikkat çekerken; bu kapsamda bir haftada 2,8 milyar dolarlık girişin oldukça kuvvetli olduğunu belirttiler.

Bu denli yüksek miktarda girişlerin ancak Hazine ihaleleri döneminde mümkün olduğuna da dikkat çeken işlemciler, TL tahvile Hazine ihaleleri döneminde ilginin devam edeceği konusunda da hem fikirler.

Yabancı yatırımcılar TL tahvilde alışılagelmişin dışındaki politikaları gerekçe göstererek paylarını neredeyse sıfıra indirmişlerdi.

İşlemciler son dönemde ivmelenen yabancı girişlerinin, sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde.


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